РЖД запустит «детское купе» на маршруте Москва — Анапа

Новый сервис разработан для пассажиров с детьми. На нижних местах купе будут установлены специальные устройства для защиты ребенка от падения. Пассажирам предложат игрушки и настольные игры.

«Детские купе» будут находиться в купейных вагонах поезда №109В/109С (места с 1-го по 4-е каждого купейного вагона). Сервис запустят 22 августа, и такие поезда будут курсировать до 27 сентября.

Билеты в «детское купе» можно купить уже сейчас, их цена не отличается от других мест в купе тех же вагонов.

Решение о том, внедрять ли такой сервис в дальнейшем, будут принимать после анализа отзывов пассажиров по итогам месяца перевозок, сообщает пресс-служба «Федеральной пассажирской компании» — дочернего предприятия ОАО «Российские железные дороги».

Как сообщали Юга.ру, в этом году на курортном железнодорожном направлении в Краснодарском крае внедрили еще одно новшество: с 1 мая дети старше 10 лет могут ездить в электричках Краснодар — Сочи без сопровождения родителей. За них будут отвечать проводники.