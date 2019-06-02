РЖД запустит «детское купе» на маршруте Москва — Анапа
На железнодорожном маршруте Москва — Анапа в августе запустят пилотный проект «детское купе»
Новый сервис разработан для пассажиров с детьми. На нижних местах купе будут установлены специальные устройства для защиты ребенка от падения. Пассажирам предложат игрушки и настольные игры.
«Детские купе» будут находиться в купейных вагонах поезда №109В/109С (места с 1-го по 4-е каждого купейного вагона). Сервис запустят 22 августа, и такие поезда будут курсировать до 27 сентября.
Билеты в «детское купе» можно купить уже сейчас, их цена не отличается от других мест в купе тех же вагонов.
Решение о том, внедрять ли такой сервис в дальнейшем, будут принимать после анализа отзывов пассажиров по итогам месяца перевозок, сообщает пресс-служба «Федеральной пассажирской компании» — дочернего предприятия ОАО «Российские железные дороги».
Как сообщали Юга.ру, в этом году на курортном железнодорожном направлении в Краснодарском крае внедрили еще одно новшество: с 1 мая дети старше 10 лет могут ездить в электричках Краснодар — Сочи без сопровождения родителей. За них будут отвечать проводники.
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