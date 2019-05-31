Волочкова все-таки выступит в Анапе, но не возьмет за это деньги с мэрии
Артистка Анастасия Волочкова 31 мая заявила, что бесплатно выступит на открытии курортного сезона в Анапе
Глава Анапы Юрий Поляков 30 мая отменил закупку концертной программы балерины Анастасии Волочковой для праздника открытия курортного сезона 8 июня. По его словам, в отрасли культуры есть более важные цели, на которые нужно тратить бюджетные деньги. При этом за односторонний отказ от исполнения контракта мэрия обязана будет заплатить неустойку.
31 мая Анастасия Волочкова заявила, что все-таки выступит в Анапе и сделает это бесплатно.
«Я с огромной любовью и уважением отношусь к своим многочисленным поклонникам, и за прошедшие сутки получила огромное количество звонков и сообщений от всех, кто ждал мой номер на главном летнем празднике Анапы. Я всю жизнь работаю в сфере культуры, знаю ее досконально и, конечно, хорошо понимаю, что бюджетные средства должны идти на развитие культуры на местном уровне. Поэтому я приняла решение сделать жителям и гостям курорта подарок и выступить на открытии сезона в Анапе бесплатно. Жду всех своих поклонников 8 июня на Театральной площади», — процитировали Волочкову в пресс-службе администрации курорта.
Мэрия Анапы назвала решение артистки «благородным» и поблагодарила ее за желание выступить.
Торжественное открытие курортного сезона в Анапе пройдет 8 июня, праздничная программа начнется в 10:00.
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