Волочкова все-таки выступит в Анапе, но не возьмет за это деньги с мэрии

Люди! Я так благодарна этому невероятному режиссеру циркового искусства Николаю Челнокову! За счастье быть в нашем проекте, который мы по крупицам создаем каждый день! Несмотря на палящее солнце, дождь, град, любую непогоду, молнии! Они пролетают мимо нас! Я пересмотрела всю мою жизнь на протяжении этой недели! Моя жизнь заиграла новыми КРАСКАМИ! Добра, теплоты сердца, любви, радости! Я искренне и по-доброму завидую тем зрителям, которые увидят этот спектакль!!! Вы увидите меня танцующей, поющей, играющей, непосредственной, исполняющей не свойственные мне цирковые трюки, рискующей, светлой и искренней! Такой, КАКАЯ Я НА САМОМ ДЕЛЕ!!! Умножьте часы наших репетиций! 6 часов в день на 14 дней... И всё-для вас! Мы не гонимся за стадионами. Я эти все площадки проходила в жизни... Мы ждем не светов софит огромного их количества.. Мы этот добрый спектакль создаем для хороших людей, чьи глаза и сердца загорятся гораздо ярче рампы! Любимые! Из 17 ти номеров спектакля «БАЛЕРИНА И КЛОУН» в 15 ти я буду участвовать! И каждый номер поразит вас разнообразием. А для жителей и гостей Анапы мы приготовили душевный сюрприз. Но не раскроем пока. С нетерпением ждем встречи с любимым мною и обожаемым Краснодарским Краем! 8,9 ИЮНЯ. ❤️‍♂️ Пролистните Этюд с Машей.Она словно отражение мое... #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #цирк #балеринаиклоун #анапа