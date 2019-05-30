Мэр Анапы отменил закупку шоу Волочковой за счет бюджета. Но Костюшкина оставил

Мероприятие пройдет 8-9 июня. Согласно программе, Волочкова должна была выступить на Театральной площади в рамках торжественного вечера «Я там, где мечта!», посвященном открытию сезона. На это, согласно материалам закупки, из городского бюджета было выделено 639 тыс. рублей.

Поставщик услуги был определен в день размещения заявки — 27 мая. Однако 30 мая мэр Анапы заявил, что «поручил отменить процедуру электронных торгов».

«Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю», — привела слова Юрия Полякова пресс-служба мэрии курорта.

В этом же празднике должен принять участие певец Стас Костюшкин. При этом его выступление стоит дороже, чем Волочковой — более миллиона рублей, согласно предыдущим закупкам. Однако кто будет оплачивать его выступление в Анапе неизвестно — соответствующего тендера на сайте госзакупок нет.

Отметим, что процедура закупки выступления Волочковой уже завершена. То есть за односторонний отказ от исполнения контракта мэрии придется заплатить неустойку.