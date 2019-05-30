Мэр Анапы отменил закупку шоу Волочковой за счет бюджета. Но Костюшкина оставил
Глава Анапы Юрий Поляков поручил отменить закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой на празднике открытия курортного сезона
Мероприятие пройдет 8-9 июня. Согласно программе, Волочкова должна была выступить на Театральной площади в рамках торжественного вечера «Я там, где мечта!», посвященном открытию сезона. На это, согласно материалам закупки, из городского бюджета было выделено 639 тыс. рублей.
Поставщик услуги был определен в день размещения заявки — 27 мая. Однако 30 мая мэр Анапы заявил, что «поручил отменить процедуру электронных торгов».
«Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю», — привела слова Юрия Полякова пресс-служба мэрии курорта.
В этом же празднике должен принять участие певец Стас Костюшкин. При этом его выступление стоит дороже, чем Волочковой — более миллиона рублей, согласно предыдущим закупкам. Однако кто будет оплачивать его выступление в Анапе неизвестно — соответствующего тендера на сайте госзакупок нет.
Отметим, что процедура закупки выступления Волочковой уже завершена. То есть за односторонний отказ от исполнения контракта мэрии придется заплатить неустойку.
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