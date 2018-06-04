Сотрудники «Азов-Cити» попросили Путина отменить закон о ликвидации игорной зоны

В преддверии ежегодной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» сотрудники казино игорной зоны «Азов-Cити» записали видеообращение к президенту России

Оператор казино игорной зоны «Азов-Cити» компания «Роял Тайм» прислала порталу Юга.ру текст обращения. В нем говорится, что в связи с открытием второй в регионе игорной зоны — в Красной Поляне — и в рамках Федерального закона № 244-ФЗ (О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр) игорную зону «Азов-Cити», которая развивалась в течение восьми лет со дня открытия первого в России казино, ликвидируют к 1 января 2019 года.

В «Азов-Cити» работает около 1,5 тыс. человек, еще не менее 1 тыс. специалистов занимаются обслуживанием игорной зоны.

«Есть семьи, в которых на объектах "Азов-Cити" одновременно трудятся оба члена семьи. Подавляющее большинство сотрудников — это жители Щербиновского, Ейского и Староминского районов Краснодарского края. Игорная зона дала им возможность работать, развиваться и получать достойное вознаграждение на родной земле. Игорная зона также создала много рабочих мест молодежи, приостановив ее массовый отток в крупные города», — говорится в тексте обращения.