Сотрудники «Азов-Cити» попросили Путина отменить закон о ликвидации игорной зоны
В преддверии ежегодной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» сотрудники казино игорной зоны «Азов-Cити» записали видеообращение к президенту России
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Оператор казино игорной зоны «Азов-Cити» компания «Роял Тайм» прислала порталу Юга.ру текст обращения. В нем говорится, что в связи с открытием второй в регионе игорной зоны — в Красной Поляне — и в рамках Федерального закона № 244-ФЗ (О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр) игорную зону «Азов-Cити», которая развивалась в течение восьми лет со дня открытия первого в России казино, ликвидируют к 1 января 2019 года.
В «Азов-Cити» работает около 1,5 тыс. человек, еще не менее 1 тыс. специалистов занимаются обслуживанием игорной зоны.
«Есть семьи, в которых на объектах "Азов-Cити" одновременно трудятся оба члена семьи. Подавляющее большинство сотрудников — это жители Щербиновского, Ейского и Староминского районов Краснодарского края. Игорная зона дала им возможность работать, развиваться и получать достойное вознаграждение на родной земле. Игорная зона также создала много рабочих мест молодежи, приостановив ее массовый отток в крупные города», — говорится в тексте обращения.
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Отмечается, что общий объем инвестиций превысил 7 млрд рублей, из них 1 млрд власти Кубани вложили в создание инфраструктуры. Инвесторы построили три развлекательных комплекса с казино, два высококлассных отеля, рестораны и концертные площадки. Но из-за удаленности «Азов-Сити» от крупных городов эти объекты перестанут использоваться после закрытия казино.
«Показатели посещаемости обеих действующих в Краснодарском крае игорных зон планомерно растут, и становится очевидным, что "Азов-Сити" и "Красная поляна", удаленные друг от друга более чем на 600 км, вовсе не конкуренты и могли бы успешно развиваться одновременно», — считают авторы обращения.
В первом квартале 2018 года резиденты «Азов-Сити» пополнили бюджет государства, заплатив 78 млн рублей налогов, что превышает суммарный результат игорных зон в остальных трех регионах — «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Приморье» в Приморском крае и «Янтарная» в Калининградской области.
Как сообщали Юга.ру, прямая линия с Владимиром Путиным состоится 7 июня в 12:00. Президент ответит на вопросы граждан, которые будут приниматься до конца передачи.
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