Власти Кубани пообещали трудоустроить сотрудников ликвидированной игорной зоны «Азов-Сити»
Власти Краснодарского края намерены помочь в устройстве сотрудникам игорной зоны «Азов-Сити», которую ликвидируют с января 2019 года
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Об этом 29 ноября сообщил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.
«Сейчас главное — обеспечить новыми рабочими местами тех жителей края, кто вынужден будет их лишиться после ликвидации игорной зоны», — сказал спикер ЗСК.
Глава Щербиновского района Сергей Цирульник сообщил, что на долю муниципалитета приходится большая часть работников «Азов-Сити» — около 400 человек. Администрация района договорилась с собственниками компаний игорной зоны о том, что сокращаемый персонал в обязательном порядке получит выплаты. Сейчас идут переговоры с крупными предприятиями района о предоставлении рабочих мест бывшим сотрудникам игорной зоны. Над вопросом трудоустройства работают центры занятости соседних районов.
В пресс-службе ЗСК сообщили, что некоторые сотрудники «Азов-Сити» уже уволились, не дожидаясь его закрытия. Многие из них нашли новую работу в районе. Другая часть специалистов получила предложения по работе в сочинской игорной зоне.
«Азов-сити» планируют перепрофилировать. Для этого власти создадут специальную рабочую группу. Ранее краевые власти уже предлагали сделать из игорной зоны промышленный парк.
Как сообщали Юга.ру, премьер-министр России Дмитрий Медведев 20 октября распорядился ликвидировать игорную зону «Азов-Сити» в Щербиновском районе. Ее закроют 31 декабря 2018 года.
В 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи. Согласно документу, в регионе может работать только одна игорная зона. В январе следующего года арендаторы «Азов-Сити» получили распоряжение о том, что игорную зону ликвидируют до 1 апреля 2015 года. В мае 2016 года Путин продлил работу «Азов-Сити» до 1 января 2019 года.
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В преддверии программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в июне 2018 года сотрудники игорной зоны «Азов-Cити» записали видеообращение к президенту. Они попросили главу государства отменить закон о ликвидации игорной зоны.
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