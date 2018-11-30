Власти Кубани пообещали трудоустроить сотрудников ликвидированной игорной зоны «Азов-Сити»

Власти Краснодарского края намерены помочь в устройстве сотрудникам игорной зоны «Азов-Сити», которую ликвидируют с января 2019 года

Об этом 29 ноября сообщил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

«Сейчас главное — обеспечить новыми рабочими местами тех жителей края, кто вынужден будет их лишиться после ликвидации игорной зоны», — сказал спикер ЗСК.

Глава Щербиновского района Сергей Цирульник сообщил, что на долю муниципалитета приходится большая часть работников «Азов-Сити» — около 400 человек. Администрация района договорилась с собственниками компаний игорной зоны о том, что сокращаемый персонал в обязательном порядке получит выплаты. Сейчас идут переговоры с крупными предприятиями района о предоставлении рабочих мест бывшим сотрудникам игорной зоны. Над вопросом трудоустройства работают центры занятости соседних районов.

В пресс-службе ЗСК сообщили, что некоторые сотрудники «Азов-Сити» уже уволились, не дожидаясь его закрытия. Многие из них нашли новую работу в районе. Другая часть специалистов получила предложения по работе в сочинской игорной зоне.

«Азов-сити» планируют перепрофилировать. Для этого власти создадут специальную рабочую группу. Ранее краевые власти уже предлагали сделать из игорной зоны промышленный парк.