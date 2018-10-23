Медведев ликвидировал игорную зону «Азов-Сити» в Краснодарском крае

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 23 октября распорядился о ликвидации игорной зоны «Азов-Сити» в Щербиновском районе

Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации. Согласно распоряжению, «Азов-Сити» ликвидируют с 31 декабря 2018 года.

«Азов-Сити» открыли в 2009 году, она стала первой игорной зоной в России. Инфраструктуру «Азов-Сити» составляют три казино, два отеля (4 и 5 звезд), шесть ресторанов, четыре концертные площадки, SPA-салон и фитнес-зал.

Она расположена на границе Щербиновского района Краснодарского края и Ростовской области. В 2017 году игорную зону посетили примерно 460 тыс. человек, передает ТАСС.

В 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи. Согласно этому указу, в регионе допускается наличие одной игорной зоны, поэтому подняли вопрос о ликвидации действующей игорной организации «Азов-Сити».

В январе 2015 года арендаторы «Азов-Сити» получили распоряжение о том, что игорную зону ликвидируют до 1 апреля 2015 года. В мае 2016 года президент России Владимир Путин продлил работу «Азов-Сити» до 1 января 2019 года.

Читайте также: Игорная зона в Крыму начнет работать в 2019 году

Указ о создании первого казино в Сочи Медведев подписал в августе 2016 года. Его открыли в январе 2017 года. Центром и основным местом расположения игорной зоны стал горный курорт «Горки Город».

В июне 2018 года сотрудники игорной зоны в Щербиновском районе в видеообращении попросили главу государства отменить закон о ликвидации игорной зоны.