Медведев ликвидировал игорную зону «Азов-Сити» в Краснодарском крае
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 23 октября распорядился о ликвидации игорной зоны «Азов-Сити» в Щербиновском районе
Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации. Согласно распоряжению, «Азов-Сити» ликвидируют с 31 декабря 2018 года.
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«Азов-Сити» открыли в 2009 году, она стала первой игорной зоной в России. Инфраструктуру «Азов-Сити» составляют три казино, два отеля (4 и 5 звезд), шесть ресторанов, четыре концертные площадки, SPA-салон и фитнес-зал.
Она расположена на границе Щербиновского района Краснодарского края и Ростовской области. В 2017 году игорную зону посетили примерно 460 тыс. человек, передает ТАСС.
В 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи. Согласно этому указу, в регионе допускается наличие одной игорной зоны, поэтому подняли вопрос о ликвидации действующей игорной организации «Азов-Сити».
В январе 2015 года арендаторы «Азов-Сити» получили распоряжение о том, что игорную зону ликвидируют до 1 апреля 2015 года. В мае 2016 года президент России Владимир Путин продлил работу «Азов-Сити» до 1 января 2019 года.
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Указ о создании первого казино в Сочи Медведев подписал в августе 2016 года. Его открыли в январе 2017 года. Центром и основным местом расположения игорной зоны стал горный курорт «Горки Город».
В июне 2018 года сотрудники игорной зоны в Щербиновском районе в видеообращении попросили главу государства отменить закон о ликвидации игорной зоны.
Напомним, что игорный бизнес в стране запрещен с 2009 года, за исключением нескольких зон, которые расположены в Приморском, Алтайском и Краснодарском крае, а также в Калининградской области.
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