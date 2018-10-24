Власти Кубани предложили перепрофилировать «Азов-Сити» в промышленный парк

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 24 сентября обсудили будущее ликвидируемой игорной зоны «Азов-Сити»

На 14-м сессии ЗСК депутат Павел Соколенко предложил перепрофилировать закрывающуюся игорную зону «Азов-Сити» в промышленный парк. Спикер Заксобрания Юрий Бурлачко поручил коллегам изучить эту возможность.

По его словам, развитие промышленной отрасли является приоритетным направлением экономической политики органов власти Краснодарского края.

«В этой зоне многое было сделано, созданы рабочие места, которые не хотелось бы терять. Предложение интересное, давайте проработаем этот вопрос, в том числе вместе с органами исполнительной власти», — сказал Бурлачко.

Сейчас в регионе работают над созданием двух промышленных парков, еще два уже действуют. Такие парки привлекают инвесторов тем, что на их территории можно создать единую инфраструктуру для ведения бизнеса. Также промышленные парки поддерживают и на федеральном и региональном уровнях, что позволяет снизить затраты, пишет пресс-служба ЗСК.

Как сообщали Юга.ру, 20 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о ликвидации игорной зоны «Азов-Сити» в Щербиновском районе Кубани. Согласно распоряжению, зону ликвидируют с 31 декабря 2018 года.