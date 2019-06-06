Губернатор Ставрополья вручил награду гендиректору ГК «ЮгСтройИнвест»

Гендиректор ГК «ЮгСтройИнвест» получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его удостоили награды за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

«Быть удостоенным медали ордена "За заслуги перед Отечеством" — большая честь. Это высокая оценка всего трудового коллектива группы компаний "ЮгСтройИнвест". С момента основания компания придерживалась и будет придерживаться принципов социальной ответственности, принципов строить качественно, с душой и на совесть», — сказал Юрий Иванов.

Награждение прошло в преддверии Дня России в здании краевого правительства. Глава Ставрополья также вручил государственные и краевые награды труженикам разных отраслей экономики и социальной сферы, сообщили в пресс-службе ЮСИ.