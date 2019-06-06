Губернатор Ставрополья вручил награду гендиректору ГК «ЮгСтройИнвест»
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в июне наградил генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова государственным орденом
Гендиректор ГК «ЮгСтройИнвест» получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его удостоили награды за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
«Быть удостоенным медали ордена "За заслуги перед Отечеством" — большая честь. Это высокая оценка всего трудового коллектива группы компаний "ЮгСтройИнвест". С момента основания компания придерживалась и будет придерживаться принципов социальной ответственности, принципов строить качественно, с душой и на совесть», — сказал Юрий Иванов.
Награждение прошло в преддверии Дня России в здании краевого правительства. Глава Ставрополья также вручил государственные и краевые награды труженикам разных отраслей экономики и социальной сферы, сообщили в пресс-службе ЮСИ.
ГК «ЮгСтройИнвест» входит в пятерку крупнейших застройщиков России, а на Ставрополье занимает первое место. За 15 лет работы в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону компания построила и ввела в эксплуатацию 152 дома общей площадью свыше 3,2 млн кв. метров, девять детских садов и две школы.
Также компания построила объекты федерального значения в Ставрополе: музейный комплекс «Россия — Моя история» и Владимирская площадь, на которой находится самый большой в регионе светомузыкальный фонтан.
С 2016 года по инициативе Юрия Иванова в Ставрополе идет создание храмового комплекса с собором святого равноапостольного князя Владимира, Духовно-просветительским центром и парком площадью 1,5 га. В декабре 2017 года на на храм установили золотые купола, а в декабре 2018-го его освятил патриарх Кирилл.
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