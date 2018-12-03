Патриарх Кирилл вручил награду гендиректору ГК «ЮгСтройИнвест»

Генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов 2 декабря был удостоен ордена Даниила Московского второй степени

В день памяти святителя Филарета, митрополита Московского, в Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя прошла божественная литургия. К этой дате приурочили награждение духовных и светских лиц, которые внесли вклад в возрождение духовности России.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил генеральному директору Группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрию Иванову орден святого благоверного князя Даниила Московского второй степени. Заместителя гендиректора Алексея Иванова удостоили ордена благоверного князя Даниила Московского третьей степени.

По личной инициативе Иванова в Ставрополе «ЮгСтройИнвест» построил один из самых больших соборов в регионе — собор святого равноапостольного князя Владимира, вмещающий до 1,5 тыс. прихожан. В июне 2016 года митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл освятил место строительства, а 28 июля 2018 года в соборе прошло первое богослужение.

Храмовый комплекс расположился на благоустроенном участке площадью 1,5 га. Там разбили сквер с фонтаном и установили детскую игровую площадку, рассказали в пресс-службе ЮСИ.

Ктитором (единственным строителем и меценатом) собора святого равноапостольного князя Владимира является Юрий Иванов, ЮСИ попечительствует над собором. В 2019 году начнутся работы по дальнейшему развитию территории. В планах — строительство административного здания, где разместится воскресная школа. В 2022 году планируют начать работы по проектированию и возведению православной классической гимназии на 400 учеников.

Собор святого равноапостольного князя Владимира освятят 13 декабря, в День памяти святого апостола Андрея Первозванного. Мероприятие пройдет в рамках VI Ставропольского форума Всемирного русского народного собора.