В Ставрополе прошло освящение собора святого равноапостольного князя Владимира

В Ставрополе 13 декабря освятили собор равноапостольного князя Владимира по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Мероприятие прошло во второй день VI Ставропольского форума Всемирного русского народного собора. Чин великого освящения совершил Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Это событие стало ключевым в праздновании 175-летия Кавказской (Ставропольской) епархии.

Генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов рассказал, что в 2019 году художники приступят к росписи внутреннего убранства собора, а в апреле начнется строительство здания воскресной школы.

«В 2020 году мы начнем строить православную классическую гимназию на 400 учащихся и благоустроенный парк», — сказал Иванов.