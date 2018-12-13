В Ставрополе прошло освящение собора святого равноапостольного князя Владимира

Партнерский Ставропольский край

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В Ставрополе 13 декабря освятили собор равноапостольного князя Владимира по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Мероприятие прошло во второй день VI Ставропольского форума Всемирного русского народного собора. Чин великого освящения совершил Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Это событие стало ключевым в праздновании 175-летия Кавказской (Ставропольской) епархии. 

Генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов рассказал, что в 2019 году художники приступят к росписи внутреннего убранства собора, а в апреле начнется строительство здания воскресной школы.

«В 2020 году мы начнем строить православную классическую гимназию на 400 учащихся и благоустроенный парк», — сказал Иванов.

С освящением собора присутствующих поздравил Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

«Низкий поклон еще и еще раз главному строителю и почетному ктитору Юрию Ивановичу Иванову, его семье и сотрудникам "ЮгСтройИнвест", которые так или иначе участвовали в строительстве. Сколько бы ни стоял храм, здесь будет поминаться имя строителей», — отметил священнослужитель.

Собор святого равноапостольного князя Владимира возвели по личной инициативе директора ГК «ЮгСтройИнвест». Закладка первого камня состоялась в июне 2016 года, 28 июля в соборе прошло первое богослужение.

Храмовый комплекс расположен на участке площадью 1,5 га и вмещает более 1,5 тыс. прихожан. На прилегающей территории разбит сквер с фонтаном и установлена детская площадка. Единственным строителем и меценатором — ктитором — является Юрий Иванов. «ЮгСтройИнвест» осуществляет попечительство над собором и в следующем году планирует приступить к модернизации территории.

ГК «ЮгСтройИнвест» Православие Религия Ставрополь
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