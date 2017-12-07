В Ставрополе установили золотые купола на храм в микрорайоне «Перспективном»
В микрорайоне «Перспективный» в Ставрополе 5 декабря озаглавили золотыми куполами строящийся храм в честь равноапостольного князя Владимира
На главках храма установили церковные колокола. Чин освящения куполов и колоколов совершил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» занимается возведением храма, который станет одним из самых больших в Юго-западном районе — его вместимость составит более 1,3 тыс. человек.
«Чуть больше года назад мы начали возведение этого храма, и вот уже сегодня раздастся колокольный звон над «Перспективным». С Божьей помощью строительство храма идет по графику, все работы выполнены с душой, качественно и в срок. Группа компаний "ЮгСтройИнвест" приложит к этому все свои знания и умения, чтобы этот храм стал настоящим украшением микрорайона "Перспективный"», — отметил генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.
В честь торжества зазвенели колокола, а первым зазвучал праздничный благовестный колокол весом 3,5 тонны. Он стал самым большим из 12 колоколов храма, большинство из которых доставили из Жуковского.
После перезвона строители «ЮгСтройИнвеста» установили купола и колокола на положенное им место.
Возведение пятикупольного храма в честь равноапостольного князя Владимира началось в 2016 году. С инициативой строительства храма в микрорайоне «Перспективный» выступила Ставропольская и Невинномысская епархия.
«ЮгСтройИнвест» выделила средства, на которые приобрели полтора гектара земли по улице Рогожникова для строительства православного комплекса и провели туда коммуникации. Расходы по строительству также взял на себя меценат — «ЮгСтройИнвест».
Центром православного комплекса в «Перспективном» станет пятикупольный храм имени Владимира, Крестителя Руси. На территории комплекса построят православный детский сад на 250 мест и духовный центр, передает пресс-служба ГК «ЮгСтройИнвест».
Строительство храма планируется завершить к концу 2018 года. Сейчас службы проходят во временном храме, который расположен в «Перспективном».
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