В Ставрополе установили золотые купола на храм в микрорайоне «Перспективном»

В микрорайоне «Перспективный» в Ставрополе 5 декабря озаглавили золотыми куполами строящийся храм в честь равноапостольного князя Владимира

На главках храма установили церковные колокола. Чин освящения куполов и колоколов совершил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» занимается возведением храма, который станет одним из самых больших в Юго-западном районе — его вместимость составит более 1,3 тыс. человек.

«Чуть больше года назад мы начали возведение этого храма, и вот уже сегодня раздастся колокольный звон над «Перспективным». С Божьей помощью строительство храма идет по графику, все работы выполнены с душой, качественно и в срок. Группа компаний "ЮгСтройИнвест" приложит к этому все свои знания и умения, чтобы этот храм стал настоящим украшением микрорайона "Перспективный"», — отметил генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

В честь торжества зазвенели колокола, а первым зазвучал праздничный благовестный колокол весом 3,5 тонны. Он стал самым большим из 12 колоколов храма, большинство из которых доставили из Жуковского.

После перезвона строители «ЮгСтройИнвеста» установили купола и колокола на положенное им место.