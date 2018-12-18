Компания «ЮгСтройИнвест» получила две награды «Надежный застройщик России»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» стала единственной в Северо-Кавказском федеральном округе организацией, которая получила два золотых знака «Надежный застройщик России»

Награждение прошло на III Всероссийском Саммите «Надежный застройщик России» в Правительственной резиденции Управления делами президента России Санкт-Петербурге. На мероприятии собрались руководители строительной отрасли и представители федеральных и региональных органов власти.

Главную общественную награду РФ в жилищном строительстве — золотой знак общественного контроля «Надежный застройщик России — 2018» — вручали по результатам гражданского и государственного контроля.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» прошла подготовку, которая длилась в течение года. Фонд Развития механизмов гражданского контроля проверил более 15 тыс. строящихся жилых комплексов по всей стране. ЮСИ стал одной из трех строительных компаний России, которая получила два золотых знака «Надежный застройщик России».

В прошлые годы «ЮгСтройИнвест» награждали за высокие показатели в области соблюдения прав и интересов участников долевого строительства. Компания занимает четвертое место в России по объемам ввода жилья. За 15 лет работы возвели 142 жилых дома в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

В декабре 2018 года «ЮгСтройИнвест» перешагнул рубеж в 3 млн кв. метров жилья. За время работы застройщик стновился победителем конкурса «100 лучших товаров России», получил премии «Лидер года» и знак победителя конкурса «Сделано в России».