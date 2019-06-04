Президент Украины Владимир Зеленский в июне обсудит с представителями Евросоюза и НАТО новую стратегию возвращения Крыма

Зеленский совершит свой первый визит в качестве президента в Брюссель 4 и 5 июня, где планирует встретиться с представителями ЕС и НАТО. Украинский лидер намерен обсудить вопрос возвращения Крыма, сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в эфире ТСН.

По ее словам, украинская принадлежность Крыма подтверждается «исторически, дипломатически и политически», поэтому администрация не забыла про полуостров, а постоянно ведет по нему консультации.