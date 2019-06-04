Зеленский обсудит в Европе стратегию возвращения Крыма. В Госдуме РФ не нашли в ней ничего нового
Президент Украины Владимир Зеленский в июне обсудит с представителями Евросоюза и НАТО новую стратегию возвращения Крыма
Зеленский совершит свой первый визит в качестве президента в Брюссель 4 и 5 июня, где планирует встретиться с представителями ЕС и НАТО. Украинский лидер намерен обсудить вопрос возвращения Крыма, сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в эфире ТСН.
По ее словам, украинская принадлежность Крыма подтверждается «исторически, дипломатически и политически», поэтому администрация не забыла про полуостров, а постоянно ведет по нему консультации.
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек рассказал RT, что Зеленский «не хочет ехать в Брюссель "пустым", вот и выдал якобы новую стратегию». По мнению Бальбека, в предложении президента Украины не будет ничего, кроме очередного давления на Россию и вещания украинских каналов на Крым.
Кроме того, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. По его словам, этот вопрос даже не будет обсуждаться.
Как сообщали Юга.ру, в конце апреля шоумен Владимир Зеленский выиграл второй тур президентских выборов, а 20 мая официально вступил в должность президента Украины. В речи после церемонии инаугурации он назвал Крым и Донбасс украинскими территориями.
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