«Я думал, что шоумен станет мудрым политиком». Кадыров разочаровался в Зеленском

Глава Чечни Рамзан Кадыров 20 мая прокомментировал речь нового президента Украины Владимира Зелинского, в которой он заявил о планах вернуть Крым

В своем телеграм-канале Рамзан Кадыров написал, что Зеленский с первой минуты своего правления выдал украинцам больше обещаний, чем Владимир Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам, и что это заявление было сродни предвыборным, когда обещают что угодно.

Глава Чечни не стал говорить о Донбассе, «выдавленном безрассудными действиями руководства Украины», и подчеркнул, что Крым в 2014 году «навсегда вернулся домой в Россию».

Кадыров предположил, что речь с угрозами о захвате территории соседнего государства редактировали за океаном, и посоветовал подумать о мире с соседями вместо того, чтобы «глазеть в сторону "друзей" на том краю океана».

«Владимир Александрович, я был о вас совсем иного мнения. Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое. Так добрые соседи не поступают! Вынужден разочароваться в вас. А так не хотелось в первый же день», — написал глава Чечни.

Обращаясь к президенту Украины, Кадыров сказал, что к речам Киева про Крым Россия относится, как к детским шалостям, которые «иногда сильно раздражают».

«Если бы России нужны были чужие земли, Киев давно стал бы областным центром на западе РФ. Большой, красивый, цветущий город! Но Россия этого не сделает никогда. (…) Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим», — заключил чеченский лидер.