Владимир Зеленский стал президентом Украины
Владимир Зеленский 20 мая официально вступил в должность президента Украины
Об этом во время торжественного заседания Верховной рады объявила глава Конституционного суда Украины. Зеленский принес присягу украинскому народу, ему вручили официальные регалии: знак президента Украины, печать главы государства и булава, сообщает RT.
Как писали Юга.ру, в конце апреля Зеленский выиграл второй тур президентских выборов. Второй тур объявили, потому что в первом ни один из кандидатов не набрал 50%.
Владимир Зеленский — украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актер, режиссер и сценарист. Он объявил, что собирается участвовать в президентских выборах на телеканале «1+1» 31 декабря 2018 года за несколько минут до Нового года.
«Краснодар» впервые вышел в Лигу чемпионов
19 мая «Краснодар» одержал гостевую победу в матче против «Арсенала»
Новый объект современного искусства появился на набережной в ЮМР
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.