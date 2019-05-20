Владимир Зеленский стал президентом Украины

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Владимир Зеленский 20 мая официально вступил в должность президента Украины

Об этом во время торжественного заседания Верховной рады объявила глава Конституционного суда Украины. Зеленский принес присягу украинскому народу, ему вручили официальные регалии: знак президента Украины, печать главы государства и булава, сообщает RT.

Как писали Юга.ру, в конце апреля Зеленский выиграл второй тур президентских выборов. Второй тур объявили, потому что в первом ни один из кандидатов не набрал 50%. 

Владимир Зеленский — украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актер, режиссер и сценарист. Он объявил, что собирается участвовать в президентских выборах на телеканале «1+1» 31 декабря 2018 года за несколько минут до Нового года.

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