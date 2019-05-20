Владимир Зеленский стал президентом Украины

Владимир Зеленский 20 мая официально вступил в должность президента Украины

Об этом во время торжественного заседания Верховной рады объявила глава Конституционного суда Украины. Зеленский принес присягу украинскому народу, ему вручили официальные регалии: знак президента Украины, печать главы государства и булава, сообщает RT.

Как писали Юга.ру, в конце апреля Зеленский выиграл второй тур президентских выборов. Второй тур объявили, потому что в первом ни один из кандидатов не набрал 50%.