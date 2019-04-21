Владимир Зеленский выигрывает второй тур выборов президента Украины

На Украине 21 апреля состоялся второй тур президентских выборов, в котором участвовали два кандидата

По данным экзитполов, кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набрал 72-73% голосов, за действующего президента Украины Петра Порошенко проголосовали 25-27% избирателей. Порошенко признал свое поражение, однако заявил, что не собирается уходить из политики. По предварительным данным, явка составила 57,5%. В выборах не участвовали неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей, а также граждане Украины, находящиеся в России. В полицию поступило 1 тыс. 167 сообщений о нарушениях в ходе выборов, возбуждено 15 уголовных дел. Кроме того, на Владимира Зеленского составили протокол об административном правонарушении за то, что он показал заполненный бюллетень, пишет RT.

Как сообщали Юга.ру, первый тури выборов президента Украины проходил 31 марта в нем участвовали 39 кандидатов. 1 апреля украинский Центризбирком объявил о проведении второго тура, так как ни один из кандидатов не набрал 50%.

Кто такой Владимир Зеленский Владимир Зеленский — украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актер, режиссер и сценарист. Родился 25 января 1978 года в Кривом Роге. Получил диплом юриста в Криворожском экономическом институте Киевского национального экономического университета, по специальности никогда не работал, за исключением двух месяцев практики. В 1997 году стал одним из создателей команды КВН «Квартал-95», а в 2003 году основал одноименную студию, которая занималась продвижением шоу-проектов и развлекательных телепередач на телевидении и радио. Сыграл ведущие роли в фильмах «Ржевский против Наполеона», «Служебный роман. Наше время», в трех частях картин «Любовь в большом городе» и «8 первых свиданий», а также в сериале «Слуга народа».