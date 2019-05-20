Зеленский назвал Крым и Донбасс украинскими территориями

Зеленский назвал первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе.

«Чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все, и я точно не буду принимать слабые решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги и, если будет надо, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир», — сказал он.

Зеленский уточнил, что главный шаг к миру — возврат всех пленных. Следующий вызов — «возвращение всех потерянных территорий».

«Неверная формулировка, нельзя потерять то, что наше по праву. И Крым, и Донбасс. Мы потеряли не только территории, но и людей. За все эти годы власть ничего не сделала для них, они не чужие, они украинцы», — цитируют Зеленского «Ведомости».