Зеленский назвал Крым и Донбасс украинскими территориями
Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая в речи после церемонии инаугурации назвал Крым и Донбасс украинскими территориями
Зеленский назвал первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе.
«Чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все, и я точно не буду принимать слабые решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги и, если будет надо, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир», — сказал он.
Зеленский уточнил, что главный шаг к миру — возврат всех пленных. Следующий вызов — «возвращение всех потерянных территорий».
«Неверная формулировка, нельзя потерять то, что наше по праву. И Крым, и Донбасс. Мы потеряли не только территории, но и людей. За все эти годы власть ничего не сделала для них, они не чужие, они украинцы», — цитируют Зеленского «Ведомости».
Как сообщали Юга.ру, владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Он принес присягу украинскому народу, ему вручили официальные регалии: знак президента Украины, печать главы государства и булава.
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