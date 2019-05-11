«Локомотив-Кубань» проиграл «Зениту» серию плей-офф Единой лиги ВТБ и завершил сезон
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 11 мая завершил сезон-2018/19, уступив «Зениту» в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ
В четвертом матче раунда плей-офф победу одержали петербуржцы — 87:85 (20:18, 25:23, 20:23, 22:21).
В итоге счет в серии до трех побед стал 3:1 в пользу «Зенита», который в выходит в 1/2 финала, где встретится с ЦСКА. В другой полуфинальной паре УНИКС поборется с «Химками», пишет RT. «Локомотив» покидает розыгрыш турнира и завершает сезон.
В составе победителей матча самым результативным стал Марко Симонович, который набрал 22 очка и сделал 9 подборов. У красно-зеленых лидером стал капитан Виталий Фридзон, который принес своей команде 21 очко. У Дмитрия Кулагина на счету 20 очков и 6 подборов.
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Напомним, «Локо» вышел в плей-офф с четвертого места и получил преимущество домашней площадки. В первом матче подопечные Боба Доневалда уступили сине-бело-голубым, во втором матче одолели гостей со счетом 70:69, в третьем поединке на выезде проиграли с разницей в 16 очков.
Как сообщали Юга.ру, в прошлом сезоне «Локо» также остановился на четвертьфинале Единой лиги ВТБ, в трех матчах проиграв «Химкам».
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