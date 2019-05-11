«Локомотив-Кубань» проиграл «Зениту» серию плей-офф Единой лиги ВТБ и завершил сезон

В четвертом матче раунда плей-офф победу одержали петербуржцы — 87:85 (20:18, 25:23, 20:23, 22:21).

В итоге счет в серии до трех побед стал 3:1 в пользу «Зенита», который в выходит в 1/2 финала, где встретится с ЦСКА. В другой полуфинальной паре УНИКС поборется с «Химками», пишет RT. «Локомотив» покидает розыгрыш турнира и завершает сезон.

В составе победителей матча самым результативным стал Марко Симонович, который набрал 22 очка и сделал 9 подборов. У красно-зеленых лидером стал капитан Виталий Фридзон, который принес своей команде 21 очко. У Дмитрия Кулагина на счету 20 очков и 6 подборов.