Краснодарский летний кинотеатр «Аврора» стал частью сети «Монитор»

Краснодарская летняя «Аврора», расположенная в Чистяковской роще, в мае вошла в сеть кинотеатров «Монитор»

Летний кинотеатр «Аврора» — это площадка под открытым небом. Ее вместимость составляет 210 мест. Теперь в Краснодаре действуют шесть кинотеатров сети «Монитор»: помимо «Авроры» туда входят «Болгария», «Европа», «Красная Площадь», «СБС» и «Сити de Luxe», сообщили в пресс-службе группы компаний «Монитор».

В летней «Авроре» порталу Юга.ру прокомментировали эти изменения. «Сейчас у нас пока два сеанса в день, как и в прошлом году. С "Монитором" заключили договор, чтобы они нам поставляли расписание и фильмы. Раньше не всегда совпадало время, которое ставили в других кинотеатрах, с нашим. Посмотрим, какой будет результат, насколько это будет эффективно для кинотеатра. Пока ничего сказать не можем», — сказали в кассе кинотеатра.

Напомним, летний кинотеатр «Аврора» начал работать в июле 2014 года. Это общественное пространство, в котором утром и днем работают студии и кружки, проводят лекции и мастер-классы, а по вечерам показывают кино.

В кассе «Авроры» уточнили, что уже не имеют отношения к основному кинотеатру с таким же названием, который находится на реконструкции. «Раньше мы относились к основному кинотеатру "Аврора", но сейчас работаем отдельно. К главному кинотеатру отношения не имеем», — добавили в кассе.

Как сообщали Юга.ру, мэр Краснодара Евгений Первышов и гендиректор компании «Инвестстрой» (принадлежит бизнесмену Сергею Галицкому) Сергей Трунов 21 мая подписали концессионное соглашение о реконструкции «Авроры», которая останется киноконцертным залом. Ремонт планируют завершить к 31 декабря 2024 года.