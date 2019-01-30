На «Анжи Арене» снимают газон. Главный тренер сказал, что из-за долгов, но в клубе это отрицают
В интернете 30 января появилась информация о том, что на «Анжи Арене» в Каспийске снимают газон из-за того, что футбольный клуб «Анжи» не выплатил долги перед стадионом
Читайте также:
По данным «Чемпионата», вместо футбольного поля планируют построить концертную площадку, а «Анжи» во второй половине сезона Российской премьер-лиги не сможет играть дома, поэтому матчи могут пройти в Грозном или Краснодаре.
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев подтвердил ТАСС, что газон «Анжи Арены» снимают из-за долгов. По словам специалиста, финансовая ситуация в клубе ухудшается с каждым днем.
«Сегодня на стадионе начали снимать газон, но мы не отчаиваемся. Моя задача — готовить команду к чемпионату, я стараюсь со своей задачей справиться», — сказал Адиев.
Читайте также:
На официальном сайте «Анжи» появилось сообщение о том, что информация о разборе газона из-за задолженности не соответствует действительности.
В клубе заявили, что на стадионе ведут плановые работы из-за предположения, что в системе подогрева протекают трубы. Планируется, что через 20 дней на арене включат подогрев, чтобы улучшить рост газона и подготовить его к весенней части сезона, передает RT.
Как сообщали Юга.ру, в июле 2018 года стало известно, что перед началом сезона-2018/19 «Анжи» потерял спонсоров. Клуб обратился к минфину Дагестана с просьбой выделить 296,7 млн рублей, но власти отказались, заявив, что общественные организации должны содержаться «за счет средств учредителей, спонсоров, коммерческой и иной не запрещенной законом деятельности».
В июле долг клуба составил 250 млн рублей, к октябрю он вырос до 300 млн рублей. Задержка по зарплатам составила четыре месяца.
По итогам первой части сезона махачкалинский клуб занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
Биография задержанного в Совете Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии
Статьи ПартнерскийВодопады в часе езды от Краснодара
Как добраться к Богатырским пещерам и Дантову ущелью на машине
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.