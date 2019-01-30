На «Анжи Арене» снимают газон. Главный тренер сказал, что из-за долгов, но в клубе это отрицают

В интернете 30 января появилась информация о том, что на «Анжи Арене» в Каспийске снимают газон из-за того, что футбольный клуб «Анжи» не выплатил долги перед стадионом

По данным «Чемпионата» , вместо футбольного поля планируют построить концертную площадку, а «Анжи» во второй половине сезона Российской премьер-лиги не сможет играть дома, поэтому матчи могут пройти в Грозном или Краснодаре.

«Сегодня на стадионе начали снимать газон, но мы не отчаиваемся. Моя задача — готовить команду к чемпионату, я стараюсь со своей задачей справиться», — сказал Адиев.

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев подтвердил ТАСС , что газон «Анжи Арены» снимают из-за долгов. По словам специалиста, финансовая ситуация в клубе ухудшается с каждым днем.

На официальном сайте «Анжи» появилось сообщение о том, что информация о разборе газона из-за задолженности не соответствует действительности.

В клубе заявили, что на стадионе ведут плановые работы из-за предположения, что в системе подогрева протекают трубы. Планируется, что через 20 дней на арене включат подогрев, чтобы улучшить рост газона и подготовить его к весенней части сезона, передает RT.