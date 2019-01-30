На «Анжи Арене» снимают газон. Главный тренер сказал, что из-за долгов, но в клубе это отрицают

Дагестан

Распечатать

В интернете 30 января появилась информация о том, что на «Анжи Арене» в Каспийске снимают газон из-за того, что футбольный клуб «Анжи» не выплатил долги перед стадионом

Читайте также:

По данным «Чемпионата», вместо футбольного поля планируют построить концертную площадку, а «Анжи» во второй половине сезона Российской премьер-лиги не сможет играть дома, поэтому матчи могут пройти в Грозном или Краснодаре. 

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев подтвердил ТАСС, что газон «Анжи Арены» снимают из-за долгов. По словам специалиста, финансовая ситуация в клубе ухудшается с каждым днем.

«Сегодня на стадионе начали снимать газон, но мы не отчаиваемся. Моя задача — готовить команду к чемпионату, я стараюсь со своей задачей справиться», — сказал Адиев.

Читайте также:

На официальном сайте «Анжи» появилось сообщение о том, что информация о разборе газона из-за задолженности не соответствует действительности.

В клубе заявили, что на стадионе ведут плановые работы из-за предположения, что в системе подогрева протекают трубы. Планируется, что через 20 дней на арене включат подогрев, чтобы улучшить рост газона и подготовить его к весенней части сезона, передает RT.

Как сообщали Юга.ру, в июле 2018 года стало известно, что перед началом сезона-2018/19 «Анжи» потерял спонсоров. Клуб обратился к минфину Дагестана с просьбой выделить 296,7 млн рублей, но власти отказались, заявив, что общественные организации должны содержаться «за счет средств учредителей, спонсоров, коммерческой и иной не запрещенной законом деятельности».

Читайте также:

В июле долг клуба составил 250 млн рублей, к октябрю он вырос до 300 млн рублей. Задержка по зарплатам составила четыре месяца.

По итогам первой части сезона махачкалинский клуб занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. 

Долги Стадионы ФК «Анжи» Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Сенатора Арашукова арестовали на два месяца
Арест братьям Магомедовым продлили до конца марта
Сенатора Арашукова и его отца проверяют на причастность еще к нескольким убийствам — источники
В Дагестане директора детского лагеря обвинили в мошенничестве с путевками на 850 тыс. рублей
На «Анжи Арене» снимают газон. Главный тренер сказал, что из-за долгов, но в клубе это отрицают
В Адыгее проверяют информацию о минировании школ и учреждений органов власти

Лента новостей

Статьи

Кто такой Рауф Арашуков и в чем его обвиняют?

Биография задержанного в Совете Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии

Статьи Партнерский

Водопады в часе езды от Краснодара

Как добраться к Богатырским пещерам и Дантову ущелью на машине

Статьи

Борьба со стрессом с помощью дыхания

Видеоинструкция от проекта «Йога‑брейк»

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале