У чиновников Дагестана за год арестовали имущество на 2 млрд рублей
В 2018 году у дагестанских чиновников попали под арест активы на сумму 2 млрд рублей
Об этом 31 января рассказал прокурор Дагестана Денис Попов. По его словам, резонансные уголовные дела завели против 40 высокопоставленных должностных лиц и руководителей крупных государственных организаций. Попов отметил, что в преступные сообщества, организованные чиновниками, вовлечены и депутаты.
Прокурор отметил, что в прошлом году у чиновников арестовали активы на 2 млрд рублей. У многих обвиняемых было имущество, стоимость которого кратно превышало их доходы.
В 2018 году удалось передать в собственность республики восьмиэтажное здание больницы и возместить в бюджет 30 млн рублей, сообщило РИА «Новости».
Попов добавил, что за год в газовой сфере Дагестана прошли массовые обыски. Они затронули около 1 тыс. предприятий.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, в январе 2018 года в республику прибыла спецгруппа для проверки деятельности властей. В нее вошли представители Генпрокуратуры, МВД и ФСБ. Вскоре в республике начались массовые задержания и увольнения чиновников, в том числе в высших кругах руководства.
Все материалы по теме:
Биография задержанного в Совете Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии
Главные события Сочи в феврале
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.