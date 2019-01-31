У чиновников Дагестана за год арестовали имущество на 2 млрд рублей

В 2018 году у дагестанских чиновников попали под арест активы на сумму 2 млрд рублей

Об этом 31 января рассказал прокурор Дагестана Денис Попов. По его словам, резонансные уголовные дела завели против 40 высокопоставленных должностных лиц и руководителей крупных государственных организаций. Попов отметил, что в преступные сообщества, организованные чиновниками, вовлечены и депутаты.

Прокурор отметил, что в прошлом году у чиновников арестовали активы на 2 млрд рублей. У многих обвиняемых было имущество, стоимость которого кратно превышало их доходы.

В 2018 году удалось передать в собственность республики восьмиэтажное здание больницы и возместить в бюджет 30 млн рублей, сообщило РИА «Новости».

Попов добавил, что за год в газовой сфере Дагестана прошли массовые обыски. Они затронули около 1 тыс. предприятий.