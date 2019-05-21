Мэрия Краснодара планирует убрать троллейбусную линию с улицы Красной
В Краснодаре рассматривают вариант закрытия троллейбусного движения на улице Красной
В группе «Общественный транспорт Краснодара» во «ВКонтакте» 21 мая появилась информация, что 1 июня планируют закрыть троллейбусную линию на Красной в связи с реконструкцией главной улицы города.
В пресс-службе администрации Краснодара порталу Юга.ру рассказали, что такие планы рассматриваются.
«Планы в этом направлении действительно есть, их обсуждали. Дату изменений не подтверждаем. 1 июня троллейбусы не уйдут с Красной. Вопрос прорабатывается. В первую очередь речь идет о перспективах развития городского электротранспорта», — пояснили в пресс-службе.
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Директор департамента транспорта Краснодара Владимир Архипов сообщил, что в этом году выделенные полосы хотят сделать на пяти участках.
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