Мэрия Краснодара планирует убрать троллейбусную линию с улицы Красной

В группе «Общественный транспорт Краснодара» во «ВКонтакте» 21 мая появилась информация, что 1 июня планируют закрыть троллейбусную линию на Красной в связи с реконструкцией главной улицы города.

«Планы в этом направлении действительно есть, их обсуждали. Дату изменений не подтверждаем. 1 июня троллейбусы не уйдут с Красной. Вопрос прорабатывается. В первую очередь речь идет о перспективах развития городского электротранспорта», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе администрации Краснодара порталу Юга.ру рассказали, что такие планы рассматриваются.

Как сообщали Юга.ру, Высшая школа экономики (ВШЭ) 17 мая презентовала транспортную стратегию Краснодара со схемой, где нужно сделать выделенные полосы для общественного транспорта. Специалисты ВШЭ также посчитали, сколько нужно денег на развитие транспортной инфраструктуры Краснодара до 2034 года.

Директор департамента транспорта Краснодара Владимир Архипов сообщил, что в этом году выделенные полосы хотят сделать на пяти участках.