Краснодарцев попросили помочь с генпланом

Краснодарский край

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Жителям Краснодара предложили пройти опрос и принять участие в работе над генпланом

Специальную анкету составил разработчик генплана — петербургский «НИИ Перспективного Градостроительства», она размещена на официальном сайте проекта генплан-краснодар.рф. В ней 17 вопросов, которые касаются развития города: размещения соцобъектов, остановок, зеленых зон, развлекательных объектов, транспортных проблем, выноса за пределы города производственных предприятий, замены гаражей многоярусными парковками и т. д.

«Для нас очень важно мнение жителей города, именно поэтому мы разработали анкету. Ответы краснодарцев помогут нам объективней и качественнее подготовить главный градостроительный документ Краснодара, который в результате определит развитие города на десятилетия вперед», — сказал гендиректор НИИ, заслуженный архитектор РФ Сергей Митягин.

По его словам, ответы будут отображены в последующих этапах работы над документом.

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Заполненную анкету нужно отправить на электронный адрес разработчика mail@niipg.com, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в последний раз генплан принимался в Краснодаре в 2012 году, он разрабатывался в 2007-2009 годах, на основе данных 2007 года. Публичные слушания по изменению генплана Краснодара стартовали в ноябре 2016 года. Проект изменений представили губернатору в декабре того же года, однако он не принял корректировки, так как они не в полной мере соответствовали требованиям жителей. После этого генплан отправили на доработку.

Концепцию нового генплана Краснодара планируют представить в июле. В документе планируется учесть проекты развития города, в том числе Краснодарской агломерации и улично-дорожной сети, Стратегию Краснодара — 2030, предмета охраны исторического центра кубанской столицы. 

Краснодар

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