Краснодарцев попросили помочь с генпланом

Жителям Краснодара предложили пройти опрос и принять участие в работе над генпланом

Специальную анкету составил разработчик генплана — петербургский «НИИ Перспективного Градостроительства», она размещена на официальном сайте проекта генплан-краснодар.рф. В ней 17 вопросов, которые касаются развития города: размещения соцобъектов, остановок, зеленых зон, развлекательных объектов, транспортных проблем, выноса за пределы города производственных предприятий, замены гаражей многоярусными парковками и т. д.

«Для нас очень важно мнение жителей города, именно поэтому мы разработали анкету. Ответы краснодарцев помогут нам объективней и качественнее подготовить главный градостроительный документ Краснодара, который в результате определит развитие города на десятилетия вперед», — сказал гендиректор НИИ, заслуженный архитектор РФ Сергей Митягин.

По его словам, ответы будут отображены в последующих этапах работы над документом.