Концепцию нового генплана Краснодара планируют представить в июле

Краснодарский край

Распечатать

Разработчики Генерального плана Краснодара планируют представить его концепцию в июле 2019 года

Разработку документа обсудили на совещании в мэрии города с участием руководства «НИИ Перспективного Градостроительства» (г. Санкт-Петербург), который занимается разработкой генплана.

Сейчас специалисты НИИ работают над четырьмя из 10 этапов разработки документа: проводятся топографо-геодезические работы для создания картографической основы проекта, предпроектные работы (сбор и систематизация исходных данных), готовится аналитический отчет по градостроительному анализу территории, а также разрабатывается концепция генплана Краснодара на период 2021-2040 годы. Ее планируется представить в июле.

Затем последуют обсуждение концепции, подготовка и согласование предварительного варианта проекта генплана, публичные слушания, согласование проекта с органами власти, подготовка окончательного варианта проекта генплана и его презентация. С основными этапами разработки документа будет знакомить официальный сайт проекта генплан-краснодар.рф.

Конечный документ будет состоять из пояснительной записки и трех карт: карты границ населенного пункта города, карты планируемого размещения объектов местного значения и карты функциональных зон города.

На карте планируемого размещения объектов местного значения будут отображены существующие и планируемые к созданию социальные объекты (школы, детские сады, поликлиники, учреждения культуры, спорткомплексы), объекты транспортной (улично-дорожная сеть, путепроводы, транспортные развязки) и инженерной инфраструктур.

На карте функциональных зон пропишут целевое использование территорий, в том числе обозначат жилые и промышленные зоны, зоны рекреационного назначения (зоны зеленых насаждений общего пользования, зоны парков и т.д.)

«В результате мы должны получить исчерпывающий работоспособный документ, который бы учитывал современные реалии, позволил бы городу динамично развиваться, устранить существующие «перекосы» в социальной и транспортной инфраструктуре», — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, в последний раз генплан принимался в Краснодаре в 2012 году, он разрабатывался в 2007-2009 годах, на основе данных 2007 года. Публичные слушания по изменению генплана Краснодара стартовали в ноябре 2016 года. Проект изменений представили губернатору в декабре того же года, однако он не принял корректировки. По мнению Кондратьева, они не в полной мере соответствовали требованиям жителей. После этого генплан отправили на доработку.

В декабре 2017 года Первышов говорил, что разработка нового генплана Краснодара займет 1,5 года. В августе 2018 года он заявил, что новый документ должен быть актуален на протяжении последующих 30 лет и сообщил, что разрабатываться он будет 2,5-3 года. Гендиректор «НИИ перспективного градостроительства» в ноябре 2018 года заявил, что разработка генплана может занять до 3 лет.

В документе планируется учесть проекты развития города, в том числе Краснодарской агломерации и улично-дорожной сети, Стратегию Краснодара — 2030, предмета охраны исторического центра кубанской столицы.

Архитектура Краснодар Строительство

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Судно с металлом не могут снять с мели в Керченском проливе
В Краснодаре для обсуждения нового генплана с общественностью запустили сайт
Концепцию нового генплана Краснодара планируют представить в июле
Мамаев вылетел из топ-10 самых дорогих футболистов «Краснодара»
В Адыгее собираются сделать приложение для обучения адыгейскому языку
В Краснодаре трамваи №№ 2, 5, 8, 11 и 15 изменят маршруты и график движения на время ремонта путей

Лента новостей

Статьи

Бесплатная йога, открытые уроки танцев, горнолыжный фестиваль

Чем заняться в выходные 16-17 марта. Выбор Эволюции Юга.ру

Статьи

Николь Кидман, Чулпан Хаматова и Джона Хилл

В кино с 14 марта

Сакура в Сочи зацвела на неделю раньше срока

В сочинском парке «Дендрарий» распустилась японская вишня

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале