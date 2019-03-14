Концепцию нового генплана Краснодара планируют представить в июле
Разработчики Генерального плана Краснодара планируют представить его концепцию в июле 2019 года
Разработку документа обсудили на совещании в мэрии города с участием руководства «НИИ Перспективного Градостроительства» (г. Санкт-Петербург), который занимается разработкой генплана.
Сейчас специалисты НИИ работают над четырьмя из 10 этапов разработки документа: проводятся топографо-геодезические работы для создания картографической основы проекта, предпроектные работы (сбор и систематизация исходных данных), готовится аналитический отчет по градостроительному анализу территории, а также разрабатывается концепция генплана Краснодара на период 2021-2040 годы. Ее планируется представить в июле.
Затем последуют обсуждение концепции, подготовка и согласование предварительного варианта проекта генплана, публичные слушания, согласование проекта с органами власти, подготовка окончательного варианта проекта генплана и его презентация. С основными этапами разработки документа будет знакомить официальный сайт проекта генплан-краснодар.рф.
Конечный документ будет состоять из пояснительной записки и трех карт: карты границ населенного пункта города, карты планируемого размещения объектов местного значения и карты функциональных зон города.
На карте планируемого размещения объектов местного значения будут отображены существующие и планируемые к созданию социальные объекты (школы, детские сады, поликлиники, учреждения культуры, спорткомплексы), объекты транспортной (улично-дорожная сеть, путепроводы, транспортные развязки) и инженерной инфраструктур.
На карте функциональных зон пропишут целевое использование территорий, в том числе обозначат жилые и промышленные зоны, зоны рекреационного назначения (зоны зеленых насаждений общего пользования, зоны парков и т.д.)
«В результате мы должны получить исчерпывающий работоспособный документ, который бы учитывал современные реалии, позволил бы городу динамично развиваться, устранить существующие «перекосы» в социальной и транспортной инфраструктуре», — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.
Как сообщали Юга.ру, в последний раз генплан принимался в Краснодаре в 2012 году, он разрабатывался в 2007-2009 годах, на основе данных 2007 года. Публичные слушания по изменению генплана Краснодара стартовали в ноябре 2016 года. Проект изменений представили губернатору в декабре того же года, однако он не принял корректировки. По мнению Кондратьева, они не в полной мере соответствовали требованиям жителей. После этого генплан отправили на доработку.
В декабре 2017 года Первышов говорил, что разработка нового генплана Краснодара займет 1,5 года. В августе 2018 года он заявил, что новый документ должен быть актуален на протяжении последующих 30 лет и сообщил, что разрабатываться он будет 2,5-3 года. Гендиректор «НИИ перспективного градостроительства» в ноябре 2018 года заявил, что разработка генплана может занять до 3 лет.
В документе планируется учесть проекты развития города, в том числе Краснодарской агломерации и улично-дорожной сети, Стратегию Краснодара — 2030, предмета охраны исторического центра кубанской столицы.
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