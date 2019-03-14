Концепцию нового генплана Краснодара планируют представить в июле

Разработчики Генерального плана Краснодара планируют представить его концепцию в июле 2019 года

Разработку документа обсудили на совещании в мэрии города с участием руководства «НИИ Перспективного Градостроительства» (г. Санкт-Петербург), который занимается разработкой генплана.

Сейчас специалисты НИИ работают над четырьмя из 10 этапов разработки документа: проводятся топографо-геодезические работы для создания картографической основы проекта, предпроектные работы (сбор и систематизация исходных данных), готовится аналитический отчет по градостроительному анализу территории, а также разрабатывается концепция генплана Краснодара на период 2021-2040 годы. Ее планируется представить в июле.

Затем последуют обсуждение концепции, подготовка и согласование предварительного варианта проекта генплана, публичные слушания, согласование проекта с органами власти, подготовка окончательного варианта проекта генплана и его презентация. С основными этапами разработки документа будет знакомить официальный сайт проекта генплан-краснодар.рф.

Конечный документ будет состоять из пояснительной записки и трех карт: карты границ населенного пункта города, карты планируемого размещения объектов местного значения и карты функциональных зон города.

На карте планируемого размещения объектов местного значения будут отображены существующие и планируемые к созданию социальные объекты (школы, детские сады, поликлиники, учреждения культуры, спорткомплексы), объекты транспортной (улично-дорожная сеть, путепроводы, транспортные развязки) и инженерной инфраструктур.

На карте функциональных зон пропишут целевое использование территорий, в том числе обозначат жилые и промышленные зоны, зоны рекреационного назначения (зоны зеленых насаждений общего пользования, зоны парков и т.д.)

«В результате мы должны получить исчерпывающий работоспособный документ, который бы учитывал современные реалии, позволил бы городу динамично развиваться, устранить существующие «перекосы» в социальной и транспортной инфраструктуре», — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.