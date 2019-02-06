«Путин для России — отец». Дудь пригласил в первый выпуск нового сезона Дмитрия Киселева

Гостем первого выпуска нового сезона интернет-шоу «вДудь», которое вышло 5 февраля, стал журналист, телеведущий и генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев

Юрий Дудь поговорил с гостем шоу о рэпе, его передаче «Вести недели» и о том, как в ней формируются сюжеты, о пенсионной реформе, повышении цен и о президенте России Владимире Путине. Также Киселев рассказал, что его брат делает в США, ответил на некоторые вопросы о стоимости своей квартиры, вере и проблемах западных стран.

Дудь спросил гостя, как так получилось, что в январе он зачитал рэп в эфире телеканала «Россия 1».

«Россия нуждается в мощном культурном импульсе. Рэп и есть тот самый импульс. Мне захотелось взять под защиту Хаски, который попал в трудное положение. И рэперов, которым стали отменять концерты. Поскольку нашу программу смотрят люди более старшего поколения, которые далеки от рэпа, моя задача была им рассказать, что такое рэп. В адаптированном виде. И приблизить рэп к традициям отечественной культуры. Я сделал это через Есенина и Маяковского», — поделился Киселев. Он добавил, что эта «культурная страничка» в его программе стала поворотным пунктом в отношении к рэпу в России.

Дудь также спросил, согласились ли артисты принять участие в рэп-фестивале, который Киселев планирует организовать летом 2019 года. Тот ответил, что да, однако оглашать лайнап отказался, пояснив, что уберегает таким образом мероприятие от участия Госдепа — по его словам, сотрудники департамента «писали письма» и запрещали выступления потенциальным участникам его джаз-фестиваля Koktebel Jazz Party. Назвать участников рэп-фестиваля он пообещал после подписания контрактов с ними.

Дудь поинтересовался, почему в своей передаче Киселев ни разу с начала 2019 года не упомянул о повышении цен. Телеведущий ответил, что это не является новостью. При этом он упомянул, что по данным Росстата, в России сейчас наблюдается экономический рост. Однако объяснить связь между экономическим ростом и повышением цен по просьбе Дудя он не смог, сославшись на то, что не является экономистом. «Это не драматичная проблема. Рост цен не драматичен сейчас для России и для подавляющего большинства населения страны», — уточнил гость шоу.

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Журналисты обсудили и пенсионную реформу, а на вопрос ведущего о размере пенсии Киселева тот спросил, может ли Дудь спустить штаны.

«Можете сейчас спустить свои штаны и показать свой маленький член, о котором вы как-то рассказывали в вашей передаче? У вас есть свои ограничения, не правда ли? Моя мама меня учила, что говорить о деньгах не очень прилично. Джентльмены о деньгах не говорят», — сказал Киселев.

Обсуждение затронуло также президента страны. Дудь поинтересовался, допускает ли Киселев, что через 10 лет Владимир Путин станет антигероем программы «Вести недели», как это случилось с Петром Порошенко, которого телеведущий ранее называл своим другом. Телеведущий ответил, что Путин — крепкая и сформировавшаяся личность, в отличие от Порошенко. Последний сделан из совсем другой закваски. После этого Дудь задал гостю шоу вопрос о том, за что он любит Путина. «Я, скорее, уважаю его. [Дудь уточнил: "То есть не любите?"] По-христиански я люблю его, конечно. Я считаю, что он сохранил государство наше. Даже воссоздал его. И ту модель государства, которая будет существовать и после него. И он вселил в людей надежду. Его решения и твердость улучшили качество жизни в России и сделали ее безопаснее как внутри, так и по внешнему периметру. Он — настоящий отец в этом смысле. Потому что психологи говорят, что главная функция отца в семье — это безопасность. Он, наверное, лучший правитель России за многие века», — сказал Киселев.

Телеведущий затруднился назвать правителя за всю историю государства, который был бы лучше, чем Путин. Однако по масштабу деятельности он сравнил президента с Петром I и Екатериной II. Дудь напомнил, что за последние полгода рейтинг доверия Путина упал с 63,4% до 32,8% и достиг исторического минимума, и поинтересовался почему. «Я думаю, что это связано с деятельностью правительства. Все-таки стране нужен экономический рост, и сам Путин об этом говорит достаточно категорично. Но правительство никак не может решить эту задачу. Я думаю, что правительство тянет рейтинг Путина вниз, конечно», — объяснил Киселев. [Напомним, во время разговора о повышении цен Киселев сказал, что в России наблюдается экономический рост.]

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Когда Киселев во время ответа заявил, что его передача работает не на Путина, а на ценности страны, Дудь попросил назвать вещи, за которые телеведущий критиковал президента в «Вестях недели». Тот привел примеры не из передачи, а из его недавно вышедшей книги, где он говорит о том, в чем не согласен с Путиным. В частности, по его мнению, в России неверная конструкция власти — президент должен возглавлять правительство и управлять всем. Также, считает он, необходимо изменить Гражданский кодекс и ввести понятие «гражданский союз» как альтернативу однополым бракам, чтобы избежать претензий ЛГБТ-сообщества. Среди ошибок Путина Киселев упомянул его чрезмерную доверчивость с людям и к Западу.