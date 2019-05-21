СМИ сообщили о задержании вице-губернатора Ростовской области
По данным СМИ, 21 мая задержали вице-губернатора Сергея Сидаша, который курировал ЖКХ, строительство и архитектуру в Ростовской области
Против чиновника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), сообщает Donnews со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным издания, в апреле у Сидаша проводили обыски. Они были связаны с уголовным делом против экс-министра строительства области Николая Безуглова и директора «Ростовоблстройзаказчика» Сергея Мищенко.
Также информацию о задержании вице-губернатора опубликовал «Коммерсантъ-Юг» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник издания отметил, что ведутся следственные действия.
В пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области порталу Юга.ру не прокомментировали информацию о задержании Сидаша. В приемной вице-губернатора заявили, что не знают, кто может прокомментировать ситуацию. В управлении информационной политики правительства Ростовской области также не смогли предоставить информацию.
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Кроме того, под стражей находится главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин. По версии следствия, он незаконно выдал разрешения на строительство домов, дольщиков которых обманули. По этому же делу проходят главный архитектор области Алексей Полянский и архитектор Мартыновского района Александр Корчига. В апреле на Илюгина завели еще одно уголовное дело.
Кто такой Сергей Сидаш
Сергей Сидаш родился в 1959 году в Актюбинской области Казахстана. Получил диплом в Челябинском высшем военном автомобильном командном училище. В 2010 году стал министром жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и проработал на этом посту до 2015 года. Затем около года работал советником губернатора.
Должность вице-губренатора региона Сидаш занимает с сентября 2016 года. Чиновник курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры, территориального развития области.
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