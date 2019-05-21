СМИ сообщили о задержании вице-губернатора Ростовской области

По данным СМИ, 21 мая задержали вице-губернатора Сергея Сидаша, который курировал ЖКХ, строительство и архитектуру в Ростовской области

Против чиновника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), сообщает Donnews со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, в апреле у Сидаша проводили обыски. Они были связаны с уголовным делом против экс-министра строительства области Николая Безуглова и директора «Ростовоблстройзаказчика» Сергея Мищенко.

Также информацию о задержании вице-губернатора опубликовал «Коммерсантъ-Юг» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник издания отметил, что ведутся следственные действия.