На главного архитектора Ростова завели еще одно уголовное дело

Главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин стал фигурантом еще одного уголовного дела

На Илюгина завели дело по ст. 293 УК РФ (Халатность). По версии следствия, он, занимая должность архитектора Ворошиловского района Ростова, не отслеживал самозастрои и не принимал мер для их ликвидации. Об этом сообщают 161.ru и Donnews.ru.

Речь идет о 64 объектах. По словам адвоката Илюгина Екатерины Водяник, дело завели в августе 2018 года, а жена архитектора заявила, что это случилось в конце февраля — начале марта 2019 года, так как ее супруг не признал вину в другом преступлении и отказался идти на сделку со следствием.