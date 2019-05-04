«Зенит» ушел от поражения в матче против «Ахмата» на 87-й минуте

Чечня, Вся Россия

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«Ахмат» и «Зенит» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги

Встреча, прошедшая 4 апреля на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, завершилась со счетом 1:1. Счет на 55-й минуте открыли хозяева — автором гола стал полузащитник Исмаэл Силва. Гости смогли уйти от поражения благодаря голу форварда Себастьяна Дриусси на 87-й минуте матча.

По итогам игры «Зенит» по-прежнему лидирует в турнирной таблице РПЛ с 58 очками на счету, «Ахмат», набрав 36 очков — на 8-м месте.

В следующем туре «Ахмат» 11 мая на выезде сыграет с «Крыльями Советов».

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«Зенит» ушел от поражения в матче против «Ахмата» на 87-й минуте
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