Специально для Юга.ру спортивный обозреватель Алексей Андронов рассуждает о победе «Краснодара» над «Енисеем» и открывающихся перспективах команды южан.



Алексей Андронов

— Будем честны перед собой — в Красноярске «быки» обыграли уже фактически клуб ФНЛ. Пусть официально «Енисей» и покинул премьер-лигу только после этой встречи, по факту он уже давно выглядит обреченным. История «отставок» Дмитрия Аленичева никак не могла не сказаться на команде, вошедшей фактически в пике. Даже «Анжи» выглядит порой более способным бороться за свою судьбу. «Енисей» — в чистом виде «мягкая игрушка». Нередко, однако, очковые потери случаются именно с такими безнадежными соперниками. Достаточно небольшого недонастроя, наличия везения у слабого — и вот оно, готово. К чести своей, «Краснодар» к матчу подготовился отлично, никаких вольностей ни себе, ни сопернику не позволил.

Разбирать игру по содержанию нет никакого смысла. Одни в ней могли все — и нанесли 17 ударов по воротам (9 из них пришлись в створ). Другие — ничего. Пять ударов, да и то Матвей Сафонов вряд ли вспомнит хоть что-то реально опасное. Голы «Краснодар» забивал на любой вкус. Классон смачно попал с правой в ближний угол, Газинский реализовал выход «один в ноль», Игнатьев идеально исполнил центрфорварда, а Магомед-Шапи Сулейманов привычно неожиданно и точно пробил с дистанции.

Ценность всех этих действий «Краснодар» оценит совсем скоро. До завершения чемпионата осталось два тура, и теперь любая победа гарантирует «быкам» Лигу чемпионов. Долгожданную, но пока не групповой турнир. И вот тут как раз можно поговорить о том, что у эмоций (если ты не чемпион, как «Зенит») всегда два фона. С одной стороны, сейчас «быки» заслуживают только хвалебных слов. С другой — сколько очков было потеряно в период дискуссий Игнатьева и клуба о новом контракте? Да еще и наложившегося по времени на травму Ари. Сейчас «Краснодар» отстает от «Локомотива» на два очка. Можно ли рассчитывать на потерю очков железнодорожниками? Наверное, да. Хотя их поступь сейчас более чем уверенна. Но в первую очередь «Краснодару» нужно думать не об этом. Чтобы гарантировать себе третье место, нужно выиграть еще раз. Где-то помог «Зенит», обыгравший ЦСКА, но допускать осечек «быкам» нельзя. В двух оставшихся встречах (с «Арсеналом» и «Рубином») скрыт весь смысл долгого сезона. Станет ли он счастливым — зависит только от самого «Краснодара».

Еще одна задача (и я уверен, Мурад Мусаев ею уже занимается) — определить векторы трансферной политики «Краснодара» и задачи на лето. Это неразрывно связано с участием в Лиге чемпионов, — во-первых, она принесет «быкам» большие деньги, во-вторых, будучи участником этого турнира, гораздо проще искать новичков. Мы не раз говорили о том, какие позиции в «Краснодаре» требуют усиления или обновления. Прежде всего это касается средней линии. Похоже, уход Шарля Каборе и Маурисио Перейры — вопрос решенный. Заменить их, скажем так, своими силами будет очень непросто. К тому же пока мы все-таки говорим о третьем месте, а это означает довольно непростую квалификацию к турниру. Середина поля для «Краснодара» не просто ключевая игровая зона, это фундамент всей игровой конструкции. Кого выберут на смену уходящим легионерам — вопрос весьма важный. Включаться в работу им нужно будет сразу же.