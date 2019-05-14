На матч «Краснодар» — «Рубин» раскупили все билеты

Матч заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и казанским «Рубином» пройдет при аншлаге

Соперники проведут последний матч сезона 26 мая на арене черно-зеленых, начало в 14:00. 8 мая началась продажа билетов на поединок. 14 мая в кассах стадиона «быков» порталу Юга.ру сообщили, что на игру не осталось свободных мест.