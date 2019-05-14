На матч «Краснодар» — «Рубин» раскупили все билеты
Матч заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и казанским «Рубином» пройдет при аншлаге
Соперники проведут последний матч сезона 26 мая на арене черно-зеленых, начало в 14:00.
8 мая началась продажа билетов на поединок. 14 мая в кассах стадиона «быков» порталу Юга.ру сообщили, что на игру не осталось свободных мест.
По итогам 28 туров «горожане» занимают третье место в чемпионате России, дающее путевку в Лигу чемпионов. Казанский клуб идет десятым.
В предпоследнем матче игрового года «Краснодар» на выезде встретится с тульским «Арсеналом», а рубиновые примут аутсайдера турнира — махачкалинский «Анжи».
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