Сергей Лазарев представил песню для «Евровидения»

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Российский певец Сергей Лазарев 9 марта представил песню, с которой будет участвовать в конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве

Песня называется Scream — «Крик». На своей странице в инстаграме Лазарев написал, что песню написал певец Филипп Киркоров вместе с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Музыку к песне исполнил Московский симфонический оркестр.

«Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело еще больший смысл», — написал артист.

Как сообщали Юга.ру, 16 января стало известно об основном претенденте на участие от России в конкурсе «Евровидение». А 8 февраля официально обвили, что Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев.

Лазарев в 2016 году уже участвовал в Евровидении, которое проходило в Стокгольме. Тогда он занял третье место. Конкурс выиграла представительница Украины — певица Джамала.

Конкурс «Евровидение» в этом году пройдет с 14 по 18 мая в Израиле.

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