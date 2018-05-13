Победительницей Евровидения стала певица из Израиля
На Евровидении-2018 победительницей стала 25-летняя представительница Израиля Нетта Барзилай
Она исполнила песню Toy («Игрушка»). Результаты голосования объявили в ночь на 13 мая на арене Altice в португальском Лиссабоне. Барзилай набрала 529 баллов, сообщается на сайте Евровидения.
Второе место заняла певица из Кипра Элени Фурейра с песней Fuego («Огонь»), третье — конкурсант из Австрии Сезар Сэмпсон с композицией Nobody But You («Никто, кроме тебя»).
Нетта Барзилай попала на Евровидение благодаря победе в израильском музыкальном реалити-шоу. Певица служила в Израильском военном оркестре, работала инструктором в профессиональном лагере для молодых музыкантов. В 2016 она выступила соосновательницей ансамбля The Experiment, сообщает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, исполнительница от России Юлия Самойлова не попала в финал Евровидения в Лиссабоне.
We have a message for you from the winner of #Eurovision 2018! Congratulations @NettaBarzilai! #ESC2018 #AllAboard pic.twitter.com/8DpAzPzsT1— Eurovision (@Eurovision) May 12, 2018
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