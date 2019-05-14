Сергей Лазарев хотел бы провести «Евровидение-2020» в Сочи

Певец Сергей Лазарев рассказал, что хотел бы провести следующее «Евровидение» в Сочи

По словам артиста, он надеется выиграть конкурс и привезти его в Россию. Претендентом на следующий город, в котором могло бы пройти «Евровидение-2020», Лазарев назвал Сочи или Москву, которая уже принимала соревнование в 2009 году, пишет RT со ссылкой на РИА «Новости».

«Я бы очень хотел, чтобы это был город Сочи. Как раз там классное сочетание и воды, и гор», — сказал певец журналистам.

Музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.