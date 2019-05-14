Сергей Лазарев хотел бы провести «Евровидение-2020» в Сочи
Певец Сергей Лазарев рассказал, что хотел бы провести следующее «Евровидение» в Сочи
По словам артиста, он надеется выиграть конкурс и привезти его в Россию. Претендентом на следующий город, в котором могло бы пройти «Евровидение-2020», Лазарев назвал Сочи или Москву, которая уже принимала соревнование в 2009 году, пишет RT со ссылкой на РИА «Новости».
«Я бы очень хотел, чтобы это был город Сочи. Как раз там классное сочетание и воды, и гор», — сказал певец журналистам.
Музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Как сообщали Юга.ру, 16 января Сергей Лазарев стал основным претендентом на участие от России в конкурсе «Евровидение». Уже 8 февраля эту информацию официально подтвердили.
Лазарев в 2016 году уже участвовал в Евровидении, которое проходило в Стокгольме. Тогда он занял третье место. Конкурс выиграла представительница Украины — певица Джамала.
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