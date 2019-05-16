Бывшего финдиректора ФК «Кубань» оштрафовали за злоупотребление 36 млн рублей
Прикубанский районный суд Краснодара в мае вынес приговор бывшему финансовому директору НАО «Футбольный клуб "Кубань"» Владиславу Белецкому, которого обвинили в злоупотреблении полномочиями
Суд оштрафовал Белецкого на 50 тыс. рублей за то, что он злоупотребил полномочиями при распоряжении средствами клуба на 36 млн рублей.
Дело в отношении бывшего менеджера клуба возбудили в конце марта 2018 года. Его взяли под стражу, но после отпустили под подписку о невыезде. Следствие установило, что Белецкий в 2016 году организовал незаконную финансовую схему, желая зарекомендовать себя перед руководством «Кубани» эффективным и высокопрофессиональным сотрудником.
Клубу были нужны новые игроки, чтобы выйти в Премьер-лигу, и Белецкий хотел платить футболистам неофициальные бонусы за согласие играть в «Кубани». Он незаконно распорядился заемными средствами, предоставленными клубу крупной компанией «Ромекс-Кубань».
Белецкий договорился с руководством ООО «Агростройком» о фиктивной сделке на сумму 36 млн рублей. После того, как деньги поступили на счет компании, неустановленные следствием лица сняли их со счета и передали Белецкому. Деньги ушли на выплаты шестерым футболистам.
Белецкий признал вину. Дело слушали в особом порядке и приговор не обжаловали, написал 16 мая «Коммерсантъ».
В декабре 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ФК «Кубань» банкротом. Общая сумма долгов клуба составляет около 3,2 млрд рублей.
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