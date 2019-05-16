Бывшего финдиректора ФК «Кубань» оштрафовали за злоупотребление 36 млн рублей

Суд оштрафовал Белецкого на 50 тыс. рублей за то, что он злоупотребил полномочиями при распоряжении средствами клуба на 36 млн рублей.

Дело в отношении бывшего менеджера клуба возбудили в конце марта 2018 года. Его взяли под стражу, но после отпустили под подписку о невыезде. Следствие установило, что Белецкий в 2016 году организовал незаконную финансовую схему, желая зарекомендовать себя перед руководством «Кубани» эффективным и высокопрофессиональным сотрудником.