В ростовской станице хотят построить завод по переработке промышленных отходов. Жители протестуют

Жители станицы Кировской Кагальницкого района Ростовской области выступили против проекта строительства комплекса по переработке промышленных отходов

В апреле местным жителям сообщили, что участок площадью 11 га на территории станицы передали на пять лет в аренду ООО «Донэкопром». Там планируют построить «Экокомплекс по обращению с отходами производства и потребления», где планируют перерабатывать отходы четвертого и пятого классов опасности.

Жители выступили против строительства завода, ссылаясь на то, что он навредит экологии. Они заявили, что основную часть года в сторону станицы дует восточный ветер и выбросы с предприятия будут распространяться на дома. Также известно, что земля, которую отдали в аренду «Донэкопрому», раньше принадлежала животноводческому совхозу «Ростовский». Местный атаман Андрей Гунин, который работал там ветеринаром, рассказал, что на участке с советских времен остались скотомогильники, пишет «Агробук». Граждане организовали протест: на задних стеклах машин, кузовах «Газелей», автобусных остановках, фонарных столбах они наклеили плакаты. На них люди обратились к главе Кагальницкого района Игорю Грибову и попросили не строить завод. Также они устроили пикет у здания районной администрации в станице Кагальницкой.

Директор по развитию «Донэкопрома» Дмитрий Афонин и глава района заявили, что изыскания, связанные с экологической безопасностью, уже провели и исследования показали, что предприятие не нанесет вреда окружающей среде. По их словам, строительство не начнут, пока не будет всех положительных заключений по госэкспертизам. Афонин уточнил, что на завод планируют ввозить сельскохозяйственный и строительный мусор, отходы от землеройных работ, в том числе полимеры, покрышки, масла. Это отходы четвертого и пятого классов опасности, то есть умеренно опасные вещества. Представители предприятия пообещали при запуске завода создать 50 рабочих мест. Директор по развитию «Донэкопрома» заверил, что предприятие не имеет отношения к мусорной реформе. Это 26 апреля подтвердил и министр ЖКХ области Андрей Майер.

В пресс-службе администрации Кагальницкого района рассказали, что все продукты, которые планируют перерабатывать на заводе, не подвержены гниению и разложению. Они не выделяют газы и запахи, не привлекают паразитов, стаи птиц и диких животных. «Донэкопром» собирается платить местным жителям за сданное вторсырье.

В станице Кировской 7 мая провели публичные слушания по строительству комплекса переработки промышленных отходов. За день до этого «Донэкопром» направил жителям листовки с ответами на часто задаваемые вопросы о предприятии. В них говорилось, что проектные 180 тыс. тонн мусора в год обещают уменьшить до 120 тысяч. ГТРК «Дон-ТР» сообщает, что на слушаниях выступил один из представителей протестующих Александр Оганьян. По его словам, уже собрали 2,5 тыс. подписей против строительства завода. Глава Кагальницкого района пояснил, что люди не против завода — они выступают против того, что он рядом со станицей. Однако, по его словам, инвестор действует по закону. После общественных слушаний проект должен пройти экологическую и строительную экспертизы. Ожидается, что после этого примут окончательное решение о строительстве.