В Таганроге СК возбудил дело из-за свалки опасных отходов. Ранее в мэрии города прошли обыски

Следственный комитет в мае проводит расследование по факту незаконного размещения опасных отходов в Таганроге

Следствие установило, что в Таганроге за пределами полигона твердых бытовых отходов размещали отходы различной морфологии. Это нарушает санитарные правила и гигиенические требования, а также оказывает негативное воздействие на окружающую среду, создавая угрозу причинения ей существенного вреда.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Следователи устанавливаются обстоятельства незаконной деятельности и получают связанные с ней документы.