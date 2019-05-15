В Таганроге СК возбудил дело из-за свалки опасных отходов. Ранее в мэрии города прошли обыски
Следственный комитет в мае проводит расследование по факту незаконного размещения опасных отходов в Таганроге
Следствие установило, что в Таганроге за пределами полигона твердых бытовых отходов размещали отходы различной морфологии. Это нарушает санитарные правила и гигиенические требования, а также оказывает негативное воздействие на окружающую среду, создавая угрозу причинения ей существенного вреда.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.
Следователи устанавливаются обстоятельства незаконной деятельности и получают связанные с ней документы.
Как сообщали Юга.ру, 14 мая в администрации Таганрога силовики провели обыски. Мэр города Андрей Лисицкий заявил, что материалы дела находятся у следственного комитета.
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