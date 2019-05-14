Самолет SSJ100 в Ростов спустя сутки ожидания так и не вылетел из Новосибирска
Авиакомпания «Азимут» 14 мая решила отменить рейс Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) Новосибирск — Ростов-на-Дону после задержки почти на сутки
SSJ100 с 94 пассажирами должен был вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево 13 мая в 8:45 (4:45 мск), но из-за технической неисправности самолета рейс сначала отложили на 17:00, а потом переносили еще несколько раз.
Пассажиров собирались пересадить на резервное судно, однако в 6:00 (2:00 мск) 14 мая рейс отменили, потому что а резервный борт не прибыл в Новосибирск, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
В ведомстве добавили, что техники авиакомпании «Азимут» признали неисправным SSJ100, который изначально собирались отправить в Ростов.
Как сообщали Юга.ру, 8 мая по техническим причинам отменили рейс SSJ100 Ростов-на-Дону — Москва, а в ночь на 13 мая такой же самолет не вылетел из Краснодара в Челябинск.
Повышенное внимание к самолетам матки Sukhoi Superjet приковано после авиакатастрофы, произошедшей 5 мая в Москве. Тогда SSJ100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево и воспламенился при аварийной посадке. Погиб 41 человек.
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