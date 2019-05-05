В Шереметьево самолет охватило пламенем при посадке. Погибли 13 человек

В московском аэропорту Шереметьево вечером 5 мая самолет «Аэрофлота» совершил аварийную посадку и загорелся

В 18:00 пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 Москва — Мурманск вылетел из Шереметьево, сделал несколько кругов и спустя полчаса решил вернуться. При посадке судно дважды ударилось о взлетную полосу и воспламенилось.

В 18:48 пожарные ликвидировали открытое горение, пишет RT со ссылкой на МЧС России по Московской области.