В Шереметьево самолет охватило пламенем при посадке. Погибли 13 человек
В московском аэропорту Шереметьево вечером 5 мая самолет «Аэрофлота» совершил аварийную посадку и загорелся
В 18:00 пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 Москва — Мурманск вылетел из Шереметьево, сделал несколько кругов и спустя полчаса решил вернуться. При посадке судно дважды ударилось о взлетную полосу и воспламенилось.
В 18:48 пожарные ликвидировали открытое горение, пишет RT со ссылкой на МЧС России по Московской области.
На борту находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 13 человек, еще 6 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Судьба еще нескольких пассажиров неизвестна — в горящей части судна ведутся поисковые работы.
Экипаж суперджета сообщил, что в самолет попала молния, после чего отказала автоматика.
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Из-за инцидента аэропорт Шереметьево закрыли на посадку и вылет.
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