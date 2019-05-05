В Шереметьево самолет охватило пламенем при посадке. Погибли 13 человек

Вся Россия

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В московском аэропорту Шереметьево вечером 5 мая самолет «Аэрофлота» совершил аварийную посадку и загорелся

В 18:00 пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 Москва — Мурманск вылетел из Шереметьево, сделал несколько кругов и спустя полчаса решил вернуться. При посадке судно дважды ударилось о взлетную полосу и воспламенилось.

В 18:48 пожарные ликвидировали открытое горение, пишет RT со ссылкой на МЧС России по Московской области. 

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На борту находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 13 человек, еще 6 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Судьба еще нескольких пассажиров неизвестна — в горящей части судна ведутся поисковые работы.

Экипаж суперджета сообщил, что в самолет попала молния, после чего отказала автоматика.

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СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Из-за инцидента аэропорт Шереметьево закрыли на посадку и вылет.

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