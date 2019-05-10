«Локомотив-Кубань» проиграл баскетболистам «Зенита» в третьем матче четвертьфинала

Игра закончилась со счетом 94:78. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Зенита» Джален Рейнольдс, который набрал 23 очка. В составе краснодарцев по 12 очков набрали Доррелл Райт, Матеуш Понитка и Джером Рэндл.

«"Зенит" сыграл сильно и заслужил победу. В решающий момент соперники действовали как команда, чего нельзя сказать о нас. Вот и вся разница. Кроме того, мы плохо защищались и слишком многое позволяли игрокам "Зенита" на своей половине площадки. В четвертой игре наши настрой и самоотдача должны быть совсем другими, мы не имеем права заканчивать плей-офф таким образом», — прокомментировал поражение главный тренер «Локомотива-Кубани» Боб Доневалд.

Для выхода в полуфинал краснодарскому клубу нужно выиграть следующие два матча: серия длится до трех побед. Сейчас счет составляет 1:2 в пользу «Зенита»: во время второй игры, проходившей в Краснодаре, «Локо» одержал победу с перевесом в одно очко (70:69), а в первом матче уступил питерцам. Победитель четвертьфинальной серии встретится с московским ЦСКА.

Четвертая игра серии пройдет в субботу, 11 мая в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене».