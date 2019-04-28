ПБК «Локомотив-Кубань» в Риге проиграл ВЭФу
Профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 28 апреля на гостевой площадке уступил латвийскому ВЭФу
Заключительный матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошел в Риге. Игра завершилась со счетом 75:71 (20:24, 18:23, 18:12, 19:12).
«Красно-зеленые» занимают четвертую строчку турнира, ВЭФ — десятую.
«Мы сделали ряд невынужденных ошибок, что и привело к поражению. Мы находимся в предвкушении четвертьфинальной серии плей-офф с "Зенитом", где команда должна сделать выводы из ошибок», — цитирует главного тренера клуба Боба Доневалда пресс-служба «Локомотива-Кубань».
«Локо» проведет следующие два матча дома против петербургского «Зенита». Они состоятся 4 и 6 мая.
Как сообщали Юга.ру, в прошлом матче в рамках Единой лиги ВТБ «Локомотив» уступил таллинскому «Калеву».
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