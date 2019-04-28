ПБК «Локомотив-Кубань» в Риге проиграл ВЭФу

Заключительный матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошел в Риге. Игра завершилась со счетом 75:71 (20:24, 18:23, 18:12, 19:12).

«Красно-зеленые» занимают четвертую строчку турнира, ВЭФ — десятую.

«Мы сделали ряд невынужденных ошибок, что и привело к поражению. Мы находимся в предвкушении четвертьфинальной серии плей-офф с "Зенитом", где команда должна сделать выводы из ошибок», — цитирует главного тренера клуба Боба Доневалда пресс-служба «Локомотива-Кубань».