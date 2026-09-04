Где заправиться в Краснодаре 4 сентября: список работающих АЗС и наличие топлива

Власти рассказали о ситуации с топливом в Краснодаре

Бензин АИ-92 можно приобрести на 34 АЗС, АИ-95 — на 39 заправках. АИ-100 доступен на четырех станциях. Дизельное топливо есть на 69 работающих АЗС.

3 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил , что в городе работают 73 заправки. Днем ранее их было 83.

Заправиться можно на станциях, расположенных в разных районах города. В сети «Роснефть» топливо отпускают на Уральской, Московской, Котовского, Ростовском шоссе, Бородинской, Дзержинского, Вишняковой, Кубанской Набережной и Крупской. Также работает заправка возле станицы Елизаветинской.

У сети «Лукойл» действующие АЗС находятся на Тургенева, проспекте Чекистов, Старокубанской, Автолюбителей, Крылатой, Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Российской, Мирном проезде, Тополиной, Западном обходе, Ростовском шоссе и Коммунаров.

В сети «Газпром» топливо доступно на АЗС на Мачуги, Красных Партизан и Ейском шоссе.

Станции «Газпромнефти» работают на Селезнева, Уральской, Евдокимовской, Калинина, Западном обходе, Восточно-Кругликовской, Евдокии Сокол, Переходной, Суворова и Ялтинской. Кроме того, заправиться можно на двух объектах на трассе Краснодар — Кропоткин: один расположен по направлению от хутора Ленина в Краснодар, второй — возле хутора Ленина.

АЗС сети Rusoil работают на Дальней, Бабушкина, Ростовском шоссе, Уральской, Дзержинского и Пластунской. У «Татнефти» действует заправка на Ростовском шоссе, а у сети VP — возле поселка Индустриального.

Кроме того, топливо отпускают на АЗС «СитиОйл» на Мачуги и Ростовском шоссе, Teboil — на Московской, Российской и Красных Партизан, «Уфимнефть» — на Дзержинского, Солнечной и Ростовском шоссе.