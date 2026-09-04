Барбра Стрейзанд, Брижит Бардо, Софи Лорен, Ален Делон. В Краснодаре покажут автографы звезд мирового кино

Среди них — Барбра Стрейзанд, Типпи Хедрен, Ширли Маклейн, Брижит Бардо, Софи Лорен, Ален Делон, Катрин Денев, Жан-Пол Бельмондо, Жерар Депардье, Твигги, Марина Влади, Алиса Фрейндлих, Анастасия Вертинская и другие.

Гелерея «ОсобнякЪ» анонсировала на 6 сентября открытие выставки «Прикоснуться к звезде». Посетители увидят настоящие автографы известных на весь мир артистов из личной коллекции историка Павла Власенко.

«Каждый автограф здесь — связь с прекрасным. За каждой фотографией стоит история: письмо, ожидание ответа, конверт, который однажды пришел из другой страны, и собственноручная подпись легенды. Впервые эта коллекция будет показана в таком многообразии», — рассказали организаторы.

В рамках выставки состоятся авторские экскурсии историка и коллекционера Павла Власенко. Экспозиция будет работать до 15 сентября. Подробности можно уточнить у организаторов.