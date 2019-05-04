«Локомотив-Кубань» проиграл «Зениту» в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 4 мая стартовал в плей-офф Единой лиги ВТБ с поражения петербургскому «Зениту»

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 69:78 (15:15, 18:19, 22:24, 14:20).

Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал Дмитрий Кулагин, на счету которого 18 очков и 4 результативных передачи. 

У «Зенита» лидером стал капитан Евгений Воронов, набравший 12 очков.

Поединок в «Баскет-холле» посетили 2 тыс. 904 болельщика.

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Второй матч серии до трех побед состоится 6 мая в Краснодаре, 9 мая игра пойдет в Санкт-Петербурге. Если понадобится, четвертая и пятая встречи пройдут 11 и 14 мая.

Как сообщали Юга.ру, «Локо» завершил регулярный чемпионат лиги ВТБ на четвертом месте и получил преимущество домашней площадки.

Баскетбол Единая лига ВТБ Краснодар ПБК «Локомотив-Кубань»
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