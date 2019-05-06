«Локомотив-Кубань» одолел «Зенит» во втором матче плей-офф Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» 6 мая провели матч серии плей-офф Единой лиги ВТБ против петербургского «Зенита»

Вторая игра прошла в Краснодаре и завершилась победой «Локо» — 70:69 (19:13, 16:20, 20:18, 15:18). Таким образом счет в серии до трех побед стал 1:1.

В составе «Локо» самым результативным игроком стал Мустафа Фалль, на счету которого 12 очков. Еще 11 очков у Матеуша Понитки, по 10 очков набрали Джамел Маклин и Джауан Джонсон. У гостей Джален Рейнольдс отличился 15 очками.

Матч в «Баскет-холле» посетили 2 тыс. 395 болельщиков.

Третий матч серии плей-офф состоится 9 мая в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене». Если понадобится, четвертый поединок пройдет 11 мая в северной столице. Пятая игра запланирована на 14 мая, она пройдет в Краснодаре.