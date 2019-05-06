«Локомотив-Кубань» одолел «Зенит» во втором матче плей-офф Единой лиги ВТБ

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» 6 мая провели матч серии плей-офф Единой лиги ВТБ против петербургского «Зенита»

Вторая игра прошла в Краснодаре и завершилась победой «Локо» — 70:69 (19:13, 16:20, 20:18, 15:18). Таким образом счет в серии до трех побед стал 1:1.

В составе «Локо» самым результативным игроком стал Мустафа Фалль, на счету которого 12 очков. Еще 11 очков у Матеуша Понитки, по 10 очков набрали Джамел Маклин и Джауан Джонсон.

У гостей Джален Рейнольдс отличился 15 очками.

Матч в «Баскет-холле» посетили 2 тыс. 395 болельщиков. 

Читайте также:

Третий матч серии плей-офф состоится 9 мая в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене». Если понадобится, четвертый поединок пройдет 11 мая в северной столице. Пятая игра запланирована на 14 мая, она пройдет в Краснодаре.

Как сообщали Юга.ру, в первом матче плей-офф красно-зеленые уступили «Зениту». 

Баскетбол Единая лига ВТБ Краснодар ПБК «Локомотив-Кубань»
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Локомотив-Кубань» одолел «Зенит» во втором матче плей-офф Единой лиги ВТБ
В Геленджике открылся первый на юге России гольф-клуб за 2,5 млрд рублей
Глава Адыгеи подарил школе по велоспорту автомобили, а чемпионке России — велосипед за 1,2 млн рублей
В Краснодаре поймали работников ритуальной организации, которые крали памятники с кладбища для сдачи в металлолом
В Сочи ликвидировали нарколабораторию с дизайнерским наркотиком
Муфтият Адыгеи и Краснодарского края объявил о начале Рамадана

Лента новостей

Статьи

Концерты Мары и Максима Свободы, футбольный и баскетбольный матчи

Все культурные и спортивные события в обзоре Афиши Юга.ру

Статьи

Как устроен «Баскет-холл»?

Экскурсия по главному крытому стадиону Краснодара

Статьи

Лига чемпионов для «Краснодара»? Все не так просто

Колонка Алексея Андронова

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале