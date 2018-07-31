Аренда матча на «Фиште» обойдется ФК «Сочи» в 2,1 млн рублей
Генеральный директор клуба футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко назвал стоимость аренды стадиона «Фишт»
Гендиректор команды рассказал, что ценообразование аренды еще корректируется, однако уже есть договоренность и договор будет подписан на днях, передает ТАСС.
«На сегодняшний момент стоимость аренды составит 2,1 млн рублей, пока мы остановились на ней, а потом будем дорабатывать и смотреть. Мы должны реально понимать, во сколько будет обходиться стадион, ведь чемпионат мира закончился, начался другой турнир. Время все покажет», — рассказал Рубашко.
Он добавил, что команда планирует провести следующий домашний матч на новой арене.
«Мы должны забрендировать стадион, потому что было демонтировано много объектов, привести газон в порядок. Думаю, через 10-14 дней он как раз будет готов», — цитирует RT гендиректора клуба.
Как сообщали Юга.ру, стадион «Фишт» принял матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира. После этих турниров арену требуется перевести в соответствие с российским чемпионатом, в частности необходимо реорганизовать потоки болельщиков.
В этом сезоне на арене вместимостью 47 тыс. 659 зрителей, будет выступать петербургское «Динамо», которое летом переехало на юг и переименовалось в «Сочи». Первые два матча первенства Футбольной национальной лиги «леопарды» провели на Центральном стадионе имени Славы Метревели. Планируется, что первый матч на «Фиште» команда проведет 18 августа против «Нижнего Новгорода».
Накануне стало известно, что «Фишт» заявлен резервной ареной для матчей Российской премьер-лиги.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.