Аренда матча на «Фиште» обойдется ФК «Сочи» в 2,1 млн рублей

Генеральный директор клуба футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко назвал стоимость аренды стадиона «Фишт»

Гендиректор команды рассказал, что ценообразование аренды еще корректируется, однако уже есть договоренность и договор будет подписан на днях, передает ТАСС.

«На сегодняшний момент стоимость аренды составит 2,1 млн рублей, пока мы остановились на ней, а потом будем дорабатывать и смотреть. Мы должны реально понимать, во сколько будет обходиться стадион, ведь чемпионат мира закончился, начался другой турнир. Время все покажет», — рассказал Рубашко.

Он добавил, что команда планирует провести следующий домашний матч на новой арене.

«Мы должны забрендировать стадион, потому что было демонтировано много объектов, привести газон в порядок. Думаю, через 10-14 дней он как раз будет готов», — цитирует RT гендиректора клуба.