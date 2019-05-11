«Краснодар-2» крупно проиграл «Нижнему Новгороду» в матче ФНЛ

Игроки «Краснодара-2» 11 мая на выезде сыграли с «Нижним Новгородом» в матче 36-го тура Футбольной национальной лиги

Черно-зеленые потерпели разгромное поражение — 3:0. Авторами голов стали Александр Сапета (24-я минута), Александр Салугин (51) и Алексей Скворцов (93).

Игру на стадионе «Нижний Новгород» посетили 11 тыс. 190 зрителей.

За три тура до завершения турнира «Краснодар-2» с 48 очками расположился в середине таблицы ФНЛ — на десятом месте. Соперник «горожан» с 59 очками занимает четвертое место и претендует на стыковые матчи.

В следующем матче «быки» 15 мая сыграют в гостях у курского «Авангарда».

Как сообщали Юга.ру, ранее 11 мая «Краснодар» разгромил «Енисей» и отправил команду Дмитрия Аленичева в ФНЛ.