«Краснодар-2» крупно проиграл «Нижнему Новгороду» в матче ФНЛ
Игроки «Краснодара-2» 11 мая на выезде сыграли с «Нижним Новгородом» в матче 36-го тура Футбольной национальной лиги
Черно-зеленые потерпели разгромное поражение — 3:0. Авторами голов стали Александр Сапета (24-я минута), Александр Салугин (51) и Алексей Скворцов (93).
Игру на стадионе «Нижний Новгород» посетили 11 тыс. 190 зрителей.
За три тура до завершения турнира «Краснодар-2» с 48 очками расположился в середине таблицы ФНЛ — на десятом месте. Соперник «горожан» с 59 очками занимает четвертое место и претендует на стыковые матчи.
В следующем матче «быки» 15 мая сыграют в гостях у курского «Авангарда».
Как сообщали Юга.ру, ранее 11 мая «Краснодар» разгромил «Енисей» и отправил команду Дмитрия Аленичева в ФНЛ.
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