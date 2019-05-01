Департамент образования Краснодара обещал уволить заведующую садика, которая заставила ребенка встать на колени
В департаменте образования Краснодара 1 мая прокомментировали видео, где в детском саду женщина заставила ребенка встать на колени и целовать землю
Директор департамента Алексей Некрасов сказал, что ситуация недопустима для образовательных учреждений и отрасли образования в целом. С мальчиком на видео общалась заведующая и Некрасов назвал ее поведение безобразным.
«Заведующая ведет себя безобразно, унижая ребенка, оказывая на него не только психическое воздействие, но и физическое. Кроме того, она фактически унижает и всех остальных детей», — сказал он.
Некрасов добавил, что к женщине применят самые жесткие меры, которые возможны по закону и в ближайший рабочий день ее уволят, пишут «Краснодарские известия».
Как сообщали Юга.ру, в соцсетях появилось видео, где в детском саду №74 на улице Комсомольской, 21 женщина ругала воспитанника, а потом на глазах других детей заставила его встать на колени и целовать землю. Полиция начала проверку.
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