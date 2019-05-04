Заведующей детсада в Краснодаре, поставившей ребенка на колени, в департаменте образования порекомендовали смириться и идти под следствие — источник

В соцсетях 1 мая появилось видео, где сотрудница детсада ругает воспитанника, а потом на глазах других детей заставляет его встать на колени и целовать землю. Полиция начала проверку. Выяснилось, что это была заведующая детским садом Эмма Мильнер. Директор городского департамента образования Алексей Некрасов назвал ситуацию недопустимой и заявил, что заведующую планируют уволить в ближайший рабочий день.

По его словам, конфликт начал назревать еще 29 апреля, когда мальчик начал бить ребенка с ДЦП.

«Он 29 и 30 апреля просто убивал детей, крича при этом, что ненавидит Россию, русскую землю и нас, русских. Кричал, что мы твари. Это страшно. Дети у нас разные, но для нас они все равны. Он бьет тех, кто не может дать ему сдачи. Бьет он в темных местах. В этом случае это была туалетная комната. Дети уже вымыли руки и вышли. Но мы с заведующей услышали визг и писк и ринулись туда. Мы еле оттащили [зачинщика драки]. Если бы вы его видели в этом состоянии: гнев — это мягко сказано. С ним начали разговаривать. Он заявил заведующей, что его отец учит убивать и добивать», — сказал представитель детсада.

Он пояснил, что из сада ребенка забирала бабушка, которая плохо говорит по-русски. 29 апреля заведующая попросила, чтобы на следующий день пришла его мать. Мильнер сказала бабушке, что будет писать на мальчика характеристику и подавать ее в ПДН (подразделение полиции по делам несовершеннолетних).

«На следующий день заведующей позвонила мать ребенка с ДЦП и поинтересовалась, как ее сын. Мильнер ее успокоила и сказала, что все нормально. Ситуация была под контролем. Поговорив с женщиной, она услышала крик и вышла на улицу. Заведующая увидела, что тот мальчик опять бьет детей. Их начали разнимать. Она спросила другого участника драки, почему он идет на поводу и обижает детей. На что он ответил, что тот мальчик показывает фак, скалит зубы и говорит что-то на своем родном языке. После этих слов заведующая и стала кричать: "Зачем ты душишь моих детей? Что они сделали плохого тебе?" Она потом рассказывала сотрудникам, что ее в этот момент перемкнуло. Ей стыдно за это, но было трудно сдержаться. Она понимает, что поступила непедагогично и неправильно», — сказал сотрудник детского сада.

Со слов собеседника, заведующая сорвалась не только на детей, но и на педагогов. Позже женщина извинилась перед персоналом и ребенком. Он уточнил, что на видеозаписи уже нет того момента, когда педагог взяла в себя в руки и начала говорить, что Россия — многонациональная страна и все должны помогать друг другу, быть отзывчивыми.

После этого заведующая пригласила ребенка в свой кабинет и поговорила с ним, спросила, почему он бьет детей и ненавидит Россию. На что мальчик, со слов спикера, ответил, что этому его научил отец. В этот день мать ребенка так и не пришла. Сотрудник садика уточнил, что она должна прийти 6 мая.

По словам источника, конфликтные ситуации с участием этого мальчика возникали неоднократно, мать ребенка неоднократно писала объяснительные, однако ситуация не менялась. С мальчиком регулярно общалась психолог, которая работает в этом же саду. Воспитатели с ним тоже беседовали, но он их не уважал, плохо шел на контакт. Слушал только заведующую, которая уделяла ему много времени, но это, отметил он, не помогало.

Представитель детсада сообщил, что в городском департаменте образования Эмме Мильнер «посоветовали смириться с ситуацией и идти под следствие». Сейчас делом занимаются правоохранители, на ребенка в саду собрали все характеристики, их заведующая написала вместе с психологом. Также она дала по поводу него показания. Сотрудники ПДН должны поставить его на учет.