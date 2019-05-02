Мост на Зеленый остров в Ростове открыли после восстановления затонувшей части

Ростовская область

Распечатать

В Ростове-на-Дону 1 мая заработал понтонный мост на Зеленый остров

Фотографии восстановленного после затопления моста опубликовали в соцсетях местные жители. Сейчас горожанам доступны пешеходная зона и одна полоса движения для транспорта. Вторая часть моста будет открыта в начале лета, передает «Блокнот».

Ранее в городском предприятии по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений, которое занималось восстановлением, сообщали, что завершить работы планируется к 27 апреля. Стоимость проекта в компании пока не уточнили. 

Читайте также:

Как писали Юга.ру, понтонный мост через реку Дон сломался в начале ноября — из-за нарушений в эксплуатации там затонули две секции. Спасатели эвакуировали с Зеленого острова более 400 человек и 163 машины. Затонувшие пролеты подняли на поверхность 5 ноября.

Власти заявили, что вместо понтонного собираются построить стационарный мост, работы оценили в 300 млн рублей. Однако строить решили все-таки понтонный, передает 161.ru.

Ростов-на-Дону
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Военнослужащий получил два года за драку с полицейскими в Крыму
В Бакинской на Первомае произошла массовая драка. Очевидцы говорят, что казаки подрались с курдами
Министра экономики Дагестана арестовали по делу о хищении 20 млн рублей при закупке мебели для МФЦ
Мост на Зеленый остров в Ростове открыли после восстановления затонувшей части
Въезды в Краснодар по М4 в районе аэропорта временно перекроют из-за ремонта
ГИБДД сообщила о тотальном рейде по тонировке на Кавминводах

Лента новостей

Статьи

Байкал, заповедники, раскопки

Как увидеть самые красивые места России, отдохнуть и помочь природе

Статьи

Ресторан «Скотина» представил нового шефа и новое меню

Что готовит Александр Семыкин?

Статьи

Походы, рафтинг, йога, уроки вокала

Чем заняться на майские праздники 1‑5 мая

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале