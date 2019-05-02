Мост на Зеленый остров в Ростове открыли после восстановления затонувшей части
В Ростове-на-Дону 1 мая заработал понтонный мост на Зеленый остров
Фотографии восстановленного после затопления моста опубликовали в соцсетях местные жители. Сейчас горожанам доступны пешеходная зона и одна полоса движения для транспорта. Вторая часть моста будет открыта в начале лета, передает «Блокнот».
Ранее в городском предприятии по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений, которое занималось восстановлением, сообщали, что завершить работы планируется к 27 апреля. Стоимость проекта в компании пока не уточнили.
Как писали Юга.ру, понтонный мост через реку Дон сломался в начале ноября — из-за нарушений в эксплуатации там затонули две секции. Спасатели эвакуировали с Зеленого острова более 400 человек и 163 машины. Затонувшие пролеты подняли на поверхность 5 ноября.
Власти заявили, что вместо понтонного собираются построить стационарный мост, работы оценили в 300 млн рублей. Однако строить решили все-таки понтонный, передает 161.ru.
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