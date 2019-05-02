Мост на Зеленый остров в Ростове открыли после восстановления затонувшей части

Фотографии восстановленного после затопления моста опубликовали в соцсетях местные жители. Сейчас горожанам доступны пешеходная зона и одна полоса движения для транспорта. Вторая часть моста будет открыта в начале лета, передает «Блокнот».

Ранее в городском предприятии по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений, которое занималось восстановлением, сообщали, что завершить работы планируется к 27 апреля. Стоимость проекта в компании пока не уточнили.