Прокуратура нашла нарушения при эксплуатации понтонного моста в Ростове

Волго-Донская транспортная прокуратура провела проверку по факту затопления понтонного моста в Ростове

По данным прокуратуры, на центральные звенья моста шла сильная нагрузка, и они наполнялись водой. Организация, которая отвечает за мост, вовремя не решила эту проблему. В результате этого произошло затопление.

Кроме того, выяснилось, что в мае 2018 года понтонный мост допустили к эксплуатации с замечаниями. Речь шла о нехватке спасательных кругов и недостатке световой сигнализации.

«В отношении трех должностных лиц и юридического лица Муниципального специализированного унитарного предприятия по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений возбудили дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 2.7 закона Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС "Об административных правонарушениях" (Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах). Они направлены для рассмотрения в административную комиссию Пролетарского района Ростова-на-Дону», — сообщили 12 ноября в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Как писали Юга.ру, в Ростове 4 ноября затонули две секции понтонного моста, ведущего на Зеленый остров. На правый берег спасатели эвакуировали более 400 человек. Затонувшие пролеты подняли на поверхность 5 ноября. После этого сотрудники МЧС эвакуировали с острова 163 машины.